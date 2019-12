Antti Rinteestä tulossa eduskunnan varapuhemies – näin käy palkalle

Uutissuomalaisen mukaan sdp on muuttanut puheenjohtajansa palkitsemiskäytäntöjä. Aiemmin puolue maksoi puheenjohtajalleen kiinteän korvauksen, mutta nykysääntöjen mukaan puheenjohtaja ei saa palkkaa, jos hän on pääministeri tai ministeri. Jos puheenjohtaja on vain rivikansanedustaja, puolue maksaa erotuksen siten, että puheenjohtaja tienaa joka tapauksessa saman kuin riviministeri.