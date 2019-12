Tuttavat paljastavat, millainen pääministeriksi nouseva Sanna Marin oikeasti on

Pääministerin tehtävä on suuri loikka Marinille, mutta pientä tuntumaa hän on saappaisiin jo ottanut. Marin sijaisti Rinnettä jo tämän sairausloman ajan alkuvuodesta.

– Sannan vahvuus on se, että hän on todella taitava viestijä. Hän onnistuu hienosti erilaisissa tv-esiintymisissä ja haastatteluissa ja on hyvin selkeäsanainen ja varma esiintyjä. On aina ilo seurata hänen toimintaansa mediassa.