IS:n ovensuukysely: Marin sai 11 ääntä ja Lindtman 12

Sdp:n puoluevaltuustossa on yhteensä 60 jäsentä. IS kysyi sunnuntai-iltana yli puolelta heistä, ketä he aikovat äänestää pääministeriehdokkaaksi.

Ilta-Sanomat haastatteli tänään sunnuntaina eduskunnan Pikkuparlamentissa hieman yli puolta Sdp:n puoluevaltuuston äänivaltaisista jäsenistä ennen kokouksen alkamista. Kyselyn mukaan kisa Sdp:n tänään valittavasta pääministeriehdokkaasta tulee olemaan äärimmäisen tiukka. Pääministerin paikasta kisaavat liikenne- ja viestintäministeri, Sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin ja Sdp:n eduskuntaryhmän johtaja Antti Lindtman. Äänivaltuutettuja henkilöitä puoluevaltuustossa on yhteensä 60. IS jututti 33 heistä ja kysyi, ketä he aikovat äänestää pääministeriehdokkaaksi. Kisa vaikuttaa kyselyn perusteella äärimmäisen tiukalta. Sanna Marin sai yksitoista ääntä ja Antti Lindtman kaksitoista ääntä. Kymmenen vastaajaa kieltäytyi kertomasta kantaansa. Koska kyselyyn vastasi vain hieman runsas puolet puoluevaltuuston äänivaltuutetuista, on sen tulos lähinnä suuntaa antava. Moni vastaaja myönsi, ettei ollut vielä tehnyt valintaansa Marinin ja Lindtmanin välillä, ja kertoi odottavansa ehdokkaiden omia puheenvuoroja ja kannatuspuheenvuoroja ennen kannanmuodostusta. Sdp:n 60 jäsenestä koostuva puoluevaltuusto on kokoontunut tänään sunnuntaina äänestämään puolueen tulevasta pääministeriehdokkaasta eduskunnan Pikkuparlamenttiin. Puoluevaltuusto tekee pääministeriehdokkaan lisäksi päätöksen myös muista ministeriehdokkaista. Vapaana on ainakin Sirpa Paateron eron jälkeen omistajaohjausministerin salkku. Mikäli Marinista tulee pääministeri, aukeaa samalla myös liikenne- ja viestintäministerin paikka. IS seuraa koko illan käänteitä: Suomen seuraava pääministeri ratkeaa tänään Kokous alkoi tänään kello 17.30. Ilta-Sanomat tekee suoraa lähetystä paikalta. Pääministeriehdokkaiden puheenvuorot ja kannatuspuheenvuorot ovat yleisölle avoin osuus, minkä jälkeen pääministeriehdokas valitaan suljetulla lippuäänestyksellä. Muista ministeriehdokkaista tehdään erillisessä kokouksessa vielä oma esityksensä pääministeriehdokkaan, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kesken, minkä jälkeen esitys tulee vielä puoluevaltuuston päätettäväksi. Sdp:n puoluevaltuusto on puolueen ylintä päätösvaltaa käyttävä elin puoluekokousten välillä. Lue lisää: He ratkaisevat tänä iltana Suomen seuraavan pääministeriehdokkaan nimen