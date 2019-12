Kommentti: Vain Rinteen hösötys voi kaataa Marinin

Sunnuntaina alkuillasta demarien puoluevaltuusto valitsee Suomelle uuden pääministeriehdokkaan. Periaatteessa paikan pitäisi olla lähes selvä liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinille. Median kyselyissä puoluevaltuutetuille eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on kuitenkin saanut yllättävän vahvaa tukea.

Tähän voi vaikuttaa se, että lähtevä pääministeri Antti Rinne on innokkaasti tukenut Marinia. Rinteen välillä varmasti hyvää tarkoittava hösötys on ongelma hänelle itselleen ja muille. Rinteelle se oli niin iso ongelma, että hän joutuu jättämään pääministerin paikan.

Osalla demareista on mitta täynnä Rinnettä ja he pelkäävät, että puheenjohtaja yrittäisi etäohjata pääministeri Marinia. Marin toisaalta tarvitsee tukea, eikä voi torjuakaan Rinteen apua. Kummisetään Marin voi tehdä eroa vasta, kun on pääministeri ja pyrkinee kesällä myös puolueen puheenjohtajaksi.