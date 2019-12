IS:n tiedot: Rinnettä puuhataan varapuhemieheksi – Haatainen hallitukseen

Uudella pääministerillä varustetun hallituksen pohja- ja ohjelmaneuvottelut käydään sunnuntaina. Ohjelma ja pohja on entinen, mutta pääministeri vaihtuu.

Sdp on vaikeassa tilanteessa eroamaan joutuneen Rinteen suhteen. Kyse on siitä, mikä paikka Rinteelle löydetään, Hän on kuitenkin hallitustunnustelija.