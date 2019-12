Työmarkkina-asiantuntija: Rinne puuttui työmarkkinoihin edeltäjäänsä vähemmän

Kuluneella viikolla valtakunnallinen huomio on keskittynyt hallituksen kaatumiseen, mutta samaan aikaan työmarkkinoilla on eletty dramaattisia hetkiä.

Valtakunnansovittelijan pöydässä on ratkottu useita eri työriitoja.

Ratkaisuja ei ole löytynyt, joten maanantaina ovat alkamassa laajat työtaistelut, jotka koskevat jopa 100 000:ta työntekijää. Kolmipäiväisessä lakossa on mukana Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n alaisia työntekijöitä.

Lakko on kaikkien sääntöjen mukainen menetelmä, jota työntekijäpuoli voi käyttää saadakseen läpi omia neuvottelutavoitteita, muistuttaa Åbo Akademin sosiologian lehtori Mika Helander.

Lakkojen lisäksi lähestymässä on Metsäteollisuuden julistama työsulku, jonka on määrä toteutua sahoilla ja vaneritehtailla 12. joulukuuta alkaen ja kestää kuusi vuorokautta. Työsulku on työnantajapuolen painostuskeino työtaistelun aikana.