Yle: Matti Vanhanen ei tyrmää Antti Rinteen jatkamista ministerinä – ”Ei hän mikään hylkiö ole”

– Minusta se on mahdollista, Vanhanen totesi Ylen Ykkösaamussa Rinteen mahdollisesta ministerinimityksestä.

– Ja tässä toivon, että neljä muuta hallituspuoluetta, jos he tähän päätyvät, kunnioittaisivat Sdp:n päätöstä, Vanhanen totesi.

– Ei se, että on tällainen kriisi taustalla, tee ketään kelvottomaksi uusiin tehtäviin. Tässä on kyse uudesta tehtävästä.

Vanhasen mukaan keskustakentällä on kahteen suuntaan vetäviä mielipiteitä.

– Meillä on paljon yhteiskunnassa virtauksia, jotka puristaa keskustaa kahdelta suunnalta. Toiset syyttävät siitä, että ollaan mukana punamultahallituksessa, heillä on ehkä odotus siitä, että vaalien perusteella voitaisiin tehdä joku toinen hallitus. Toiset taas katsovat, että tämä on se oikea hallituskokoonpano, joilla saadaan sellaisia kestäviä tuloksia Suomeen, jotka lisäävät sosiaalista ja alueellista eheyttä.