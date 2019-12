HS: Ulkoministeriön konsulipäällikkö arvostelee rajusti Haavistoa: ”Täällä on pelon ilmapiiri”

– Täällä on ministerin toimien takia aivan selvästi pelon ilmapiiri. Jos sellaisen annetaan pesiytyä virkamieskulttuuriin, meidän oikeusvaltio on todellisessa vaarassa. On täysin kestämätöntä, jos virkamiehet saavat kertoa ministerille vain sellaisia asioita, joilla Haavisto kokee edistävänsä poliittisia näkemyksiään, Tuominen sanoi Helsingin Sanomille.