Perussuomalaiset valmiina esittämään välikysymyksen Haaviston toiminnasta, jos hän jatkaa ulkoministerinä

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan puolueelle on edelleen epäselvää, onko Haavisto valehdellut Syyrian al-Holin leirin suomalaisten evakuointia koskevassa asiassa tai onko Haavisto syyllistynyt virkamiehen painostamiseen.

Ilta-Sanomat on aiemmin kertonut, miten Haavisto painosti ulkoministeriön konsulipäällikköä ylittämään virkavastuunsa al-Holin leirissä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamisoperaatiossa. Operaatio Korpi -koodinimellä tunnetussa operaatiossa suomalaiset olisi tuotu konsulikyydillä tarvittaessa nopeasti kotimaahan. IS on kertonut, että kun konsulipäällikkö Pasi Tuominen ei suostunut ulkoministerin vaatimukseen, hänet syrjäytettiin.