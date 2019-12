Perussuomalaiset jyrää gallupeissa – professori arvioi, miksi kannatus on ennätyslukemissa: Halla-ahon valitsema tapa vetoaa

Ylen marraskuussa teettämässä kannatusmittauksessa perussuomalaisten kannatus kasvoi entisestään. Puoluetta äänestäisi kyselyn perusteella jo 24,3 prosenttia. Kyseessä on puolueen historian paras galluplukema.

– Sanoisin, että kannatus on tullut poikkeuksellisen nopeasti ja poikkeuksellisen paljon alas siitä, mitä se oli vaaleissa. Kaikki hallitukset menettävät yleensä kannatustaan, mutta vauhti on ollut normaalia suurempi, arvioi Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares Ilta-Sanomille.

– Siihen, että perussuomalaisten kannatus on noussut nopeasti näin paljon, on myös muita syitä kuin että kaikkiin muihin on kyllästytty. Erityisesti se, että muut puolueet ovat olleet vaikeuksissa, vaikka viime päivien tapahtumat eivät ole ehtineet vielä vaikuttaa tilanteeseen. Voisin kuvitella, että ne vaan lisäävät käsitystä siitä, etteivät muut puolueet osaa hoitaa asioita, Vares arvioi.