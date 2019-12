Haavisto pyysi anteeksi – konsulipäällikkö ”tervetullut jatkamaan tehtävässä”

IS on aiemmin kertonut, miten Haavisto painosti ulkoministeriön konsulipäällikköä ylittämään virkavastuunsa al-Holin leirissä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamisoperaatiossa.

Haavisto kiisti heti perään väitteen, jonka mukaan konsulipäällikkö olisi siirretty syrjään tehtävistä, mutta myönsi, että tehtävistä on ollut ”ristiriitaisia käsityksiä”, jolloin on ”katsottu, onko sitten muita mieluisia tehtäviä”.

– Hän on ollut tehtävissä tähän asti. Totta kai samalla osastolla, jos siellä on hyvin monia ristiriitaisia käsityksiä tehtävistä, se on aina hallinnossa vaikeaa. Totta kai ollaan sitten katsottu, onko sitten jotain muita mieluisia tehtäviä. Mutta nyt tämän kuultuani tänään, olemme pari viikkoa koittaneet tätä tapaamista järjestää, hän on hyvin tervetullut. Hän on pätevä virkamies, osaava virkamies, ja on totta kai tervetullut jatkamaan tässä konsulipäällikön tehtävässä.