Pääministeriehdokkaat Marin ja Lindtman – toinen kiirehtisi polttomoottoreiden kieltämistä, toinen ei

IS kävi läpi liikenneministeri Sanna Marinin (sd) ja ryhmäjohtaja Antti Lindtmanin (sd) vaalikonevastaukset.

IS joutui tyytymään Ylen vaalikoneeseen, koska Marin ei ollut vastannut lainkaan IS:n omaan tai Helsingin Sanomien vaalikoneeseen.

Marin on ympäristöasioissa Lindtmania ehdottomampi ja vihreämpi. Marin on täysin samaa mieltä siitä, että Suomen pitäisi olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siitä, että lihansyönnin vähentämistä pitäisi ohjata esimerkiksi verotuksella – Lindtman on samoista asioista jokseenkin samaa mieltä.