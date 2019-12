Setä Arkadia: Pääministerikisa on kahden demarimarionettin taistelu – mutta kuka vetelee naruja taustalla?

Seuraava demaripääministeri on joko Sanna Marin tai Antti Lindtman.

Seuraava demaripääministeri on joko Sanna Marin tai Antti Lindtman, mutta taustalla taistelevat vanhat politiikan kukot: vallasta syösty Antti Rinne ja EU:hun häipynyt Eero Heinäluoma, valottaa Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Marinoetti. Marin oetti? Eikun anteeksi marionetti! Ei ole ihme, että Setä Arkadiaakin vaivaa sanasokeus kovan viikon päälle. Mutta marioneteista ja Sdp:stä piti siis kirjoittaa, eikä marinoeteista (eihän sellaista sanaakaan ole!). Pääministeriksi pyrkivän liikenne- ja viestintäministerin Sanna Marinin nimi johdatti sekaannukseen.

Setä A:n aihe on todellakin kuin väitöskirjasta: Marionetit Sdp:ssä ja Suomen sisäpolitiikassa. Marionettihan on se ylhäältä päin naruilla ohjattava nukketeatterin nivelnukke. Joskus termiä käytetään myös ihmisistä, tai sitten se korvataan paremmalla suomen kielen sanalla ”sätkynukke”.

Eli kenestä uusi pääministeri eronneen Antti Rinteen tilalle?

Vaihtoehtoja on aidosti kaksi: Sanna Marin tai eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Päteviä ja kyvykkäitä molemmat. Kummallakin taapertaa kotona myös pieni lapsi, Lindtmanilla parivuotias, Marinilla hiukan nuorempi. Tulipa mieleen, kun Lindtman kieltäytyi vielä kesäkuussa työministerin paikasta perhesyihin vedoten. Niin ne lapset kasvavat!

Mutta sekä Marinilla että Lindtmanilla on myös vahvat taustahahmot, heistä käytetään joskus nimitystä ”kummisetä”.

Aloitetaan Marinista. Pääministerin palli lähti Rinteen alta, mutta hän haluaa jatkaa Sdp:n johdossa vielä kesäkuun puoluekokouksen jälkeenkin. Marin kertoi tiistai-iltana A-Studiossa, että Rinne on myös Sdp:n hallitustunnustelija. Vastaavaa ei ole kyllä ennen nähty.

Yleensä hallitustunnustelijasta tulee pääministeri. Ei sekään olisi tässä kaaoksessa mikään herranihme.

Kyseessähän on uusi hallitus, eikä se vanha, jonka pääministeri joutui eromaan valehtelusta ja epäluottamuksesta syytettynä. Olisi mielenkiintoista seurata kärpäsenä katossa, kun hallitustunnustelija Rinne tapaa hänelle potkut junailleen keskustan Katri Kulmunin, ja kysyy, notta lähteekö kepu Sdp:n johtamaan hallitukseen.

Marinin uskottavuus on vaakalaudalla, jos syntyy käsitys, että Rinne vetelee naruja taustalla. Rinteen tuki Marinille ei ole yllätys, sillä Lindtmanista Rinne ei pidä (anteeksi mieto ilmaisu).

Rinne on tehnyt toveri Lindtmanin selän takana monenlaista konnankoukkua, sekä julkista ja vähemmän julkista. Syy on se, että Lindtman kuuluu Rinteen vihamiehenään pitämän Eero Heinäluoman leiriin. Se on kieltämättä näkynyt.

Raamatun vertauksin voi todeta, että kun Lindtman esiintyy, kädet ovat Lindmanin kädet, mutta ääni on Eero Heinäluoman ääni.

Jos kaikki menee, kuten on syytä olettaa, ensi viikon tiistaina tai perjantaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimittää maahan joko Marinin tai Lindtmanin hallituksen. Kisasta on tulossa tasainen. Kepun ja Sdp:n välit eivät hetkeen tokene, mutta uusi pääministeri saattaa silti tuoda Suomen poliittiseen elämään vakautta. Jos Marin nousee pääministeriksi, maata johtaa all female -paneeli, ja naiset tulevat tunnetusti politiikassa hyvin toimeen keskenään.