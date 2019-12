Rinteen eron jälkipyykki käy kuumana – Kärnä pyysi ”tunnekuohuaan” anteeksi, Kurvinen menee Sdp:n kokoukseen lepyttelemään

Pääministeri vaihtuu, mutta viiden puolueen demarijohtoinen hallitus on jatkamassa. Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi, että hallitustunnustelijasta päätetään torstaina. Sdp:n pääministeriehdokas on tiedossa aikaisintaan sunnuntaina. Lindtmanin mukaan on järkevää, että hallitustunnustelija on joku muu kuin hän tai Sanna Marin.