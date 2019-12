Kansanedustaja selittää Linnan juhlien boikottiaan IS:lle: Jenni Haukion puhe ”leimasi meidät hyvin oudossa valossa”

Lehti on julkaissut Heikkisen avoimen kirjeen Haukiolle.

Kolmannen kauden kansanedustaja Heikkinen on itse maatilallinen. Hän on syntyjään maitotilallinen. Heikkisen perheen tila sijaitsee Kiuruvedellä.

IS tavoitti Heikkisen kommentoimaan Linnan juhlista pois jäämistään.

Hän kertoo, että hän on miettinyt Linnan juhlista jättäytymistä koko syksyn ja ajatus on muotoutunut lenkeillä Töölönlahden rannassa.

– Moni viljelijä on kokenut, että se leimasi meidät hyvin oudossa valossa. Me haluamme taata, että myös lehmän viimeinen matka teurastamolle olisi mahdollisimman hyvä. Tässä ei ymmärretä meidän työmme sisältöä ja tapaa, jolla sitä teemme, hän sanoo.

– Tulonmuodostus on pientä, niin se lasti päällä, että kotimaassa ei arvosteta tätä tärkeää työtä, on paha.

Heikkinen kiittelee presidenttiparia niin avoimessa kirjeessään kuin IS:lle puhelimessa. Kiitosta saa Niinistön ja Haukion työ jossa he ovat ”heikompien puolella”.

– Jos meidän viljelijät ei jaksa, niin se on riski tuottaa kansalle ruokaa tilanteessa, jossa Itämeri laitetaan kiinni, ja emme pysty tuomaan ulkomailta ruokaa.

– Poisjäänti-teolla haluan vain kiinnittää huomiota tähän aiempaan keskusteluun. Ja kun kutsujina on presidenttipari, niin yksi osa tätä keskustelua on ollut tästä puheesta eskaloitunut keskustelu. Tavallaan johonkin kontekstiin tämä huoleni suomalaisten ruoantuotannosta on kiinnitettävä. Koen, että tällaisella kohteliaalla eleellä tämä rauhanomaisesti onnistua.