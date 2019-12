Pääministeriksi Marin vai Lindtman? Tätä mieltä ovat Sdp:n päättäjät

Ehdokkaita on saatu toistaiseksi kaksi: Sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja, liikenneministeri Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Moni empi vielä valintaa ja useimmat vakuuttivat olevansa tyytyväisiä, valittiin kumpi tahansa.

IS tavoitti tiistai-iltana runsaan tusinan puoluevaltuuston 60 jäsenestä eri puolilta Suomea.

– Hän on ministeri ja ensimmäinen varapuheenjohtaja, ja hän on keväällä osoittanut kykynsä hypätä yllättäen jääkylmään veteen ja sijaistaa puheenjohtajaa. Näyttöjä on, sanoo puoluevaltuuston toinen varapuheenjohtaja, helsinkiläinen Kaarin Taipale.