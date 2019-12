Kokoomuksen eduskuntaryhmä jättää kirjallisen kysymyksen ulkoministeri Haaviston toiminnasta

Eduskuntaryhmän mielestä viime aikojen uutiset Haaviston toiminnasta ovat herättäneet ihmetystä ja hämmennystä. Uutisten mukaan Haavisto on yrittänyt junailla suomalaiset al-Holin pakolaisleirillä olevat lapset salaa Suomeen. Lisäksi Haavisto on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan painostanut asiassa ulkoministeriön virkamiestä.

Jos hallitus on antanut mandaatin tai tehnyt linjauksen evakuoinnista, kokoomus haluaa tietää, missä kokoonpanossa päätös on tehty.

Selvitettäviä asioita on kokoomuksen mielestä muun muassa, kenellä on oikeus tulla Suomeen, mikäli lapsi on palautettu Suomeen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kysyy, mikä on hallituksen linja perheenyhdistämiseen.