Kommentti: Sittenkin hölmön tölväys? Rinteen lähtö voi jo kaduttaa Keskustaa

Kauhistunut Kulmuni

Iltalypsy meni ohi

Mistä syystä keskusta halusi eroon Rinteestä? Selityksenä on tarjottu Anneli Jäätteenmäen kohtaloa 16 vuotta sitten. Jos näin on, kannattaa muistaa, että mikään ei ole kostoa turhempaa. Suomen vankilat ovat täynnä surullisia miehiä, jotka voivat kertoa siitä.

On aivan mahdollista, että Rinteen sekaantuminen Postin kiistaan kävi keskustayrittäjien vaistoille. He halusivat korostetun ay-taustaisesta pääministeristä eroon. Mutta mitä hyötyä tästä olisi? Sdp on täynnä demaritaustaisia ay-vaikuttajia. Puolueen asteikolla Sanna Marinia pidetään Rinnettä vasemmistolaisempana. Jos Antti Lindtman voittaisi Sdp:n pääministerikisan, hän on vielä enemmän ay-liikkeen mieleen.