IS:n saama pöytäkirja todistaa: Haavisto siirtää UM:n virkamiehen toisiin tehtäviin al-Hol-kiistan takia

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on kiistänyt toistuvasti, että hän olisi painostanut ministeriön konsuliosaston päällikköä Pasi Tuomista toimimaan laittomasti Syyrian al-Holin pakolaisleirillä olevien lasten kotiuttamiseksi.

Ilta-Sanomat on kertonut (IS 2. 12 ja IS 4. 12), miten Tuominen syrjäytettiin konsuliosaston päällikön tehtävistä, kun hän ei suostunut ottamaan ”elämän ja kuoleman” kysymykseksi luonnehdittua päätöstä al-Holin leirin lasten kotiuttamisesta omille harteilleen.