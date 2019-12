Kommentti: IS:n saamat sähköpostit paljastavat: Haaviston selitykset al-Holista joutuvat outoon valoon

Haavisto piti maanantai-iltana tiedotustilaisuuden asian tiimoilta, mutta ulkoasianvaliokunnan tiistaisen ”kuulustelun” jälkeen ministeri muisti asiat eri lailla kuin aikaisemmin. Vielä maanantain tiedotustilaisuudessa Haavisto antoi ymmärtää, että koko hallitus on hyväksynyt al-Hol -linjan ja presidentti on asiasta tietoinen.

– Tasavallan presidenttiä... tasavallan presidentin kansliaa on pyydettäessä informoitu tästä, Haavisto kertoi maanantai-iltana.

2. Eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa ei valiokunnan puheenjohtajan Mika Niikon mukaan pidetty ajan tasalla, vaikka Haavisto on niin kertonut.

– Oleellisin kysymys on, minkä tähden valiokunta jätettiin informoimatta operaatiosta, joka on käynnissä tälläkin hetkellä, Niikko ihmettelee ulkoministerin touhuja.

Haavisto kertoi tiedotustilaisuudessa, että presidentti Sauli Niinistö on ollut operaatiosta tietoinen.

– Tasavallan presidenttiä... tasavallan presidentin kansliaa on pyydettäessä informoitu tästä, Haavisto kertoi maanantai-iltana.

– En tiedä (asiasta). Ja hallituksesta on moneen kertaan vakuutettu, ettei hallitus ole edes päätöstä tehnyt, Niinistö sanoo.

Al-Holin kotiuttamisoperaatiota, ”Operaatio Korpea”, on valmisteltu kesäkuusta alkaen salaa ulkoministeriössä, sillä aihe on ruudinherkkä. Oikeuskansleri Tuomas Pöystille tehtiin syksyllä asiasta useita kanteluita, jotka kohdistuivat mm. Haavistoon, pääministeri Antti Rinteeseen (sd) ja sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr).

IS:n uutisoinnin jälkeen Pöysti on saanut useita uusia kanteluita ja joukossa on poikkeuksellisesti jopa yksi rikosilmoitus, joka koskee sitä, onko Haavisto rikkonut virkamiehen oikeusturvaa.

IS sai käsiinsä ulkoministeriön sisäistä kirjeenvaihtoa al-Holin suomalaislasten kotiuttamisoperaatiosta.

Ilta-Sanomat sai käsiinsä ulkoministeriön sisäistä kirjeenvaihtoa, josta paljastuu, millainen pommi virkamiehillä on ollut käsissään, kun Haavisto tai hallitus ei suostunut ottamaan mahdollisesta päätöksestä poliittista vastuuta.

”Emme voi toimia konsulipalvelulain mukaisesti, sen sijaan voimme toimia konsulipalvelulain periaatteiden mukaisesti. Päätös tulee tehdä hallituksessa tai sitten päätös tulee olla ministerin. Näen nyt ongelmaksi, että ministerin kanslia vyöryttää tämän hoidettavaksi konsulipalvelulain mukaisesti ja lähtökohtaisesti niin, että avustamme vain lapsia. Tällaisen päätöksen tekeminen virkamiestyönä on sellainen päätös, että sen tekijän on syytä varautua siihen, että hän saa päätöksestään vankeustuomion, josta tulee sen verran pitkä, ettei sitä voi ehdollisena suorittaa. Päätöksentekijän kannattaisi olla myös noin 65-vuotias, jotta eventuaalinen viraltapano ei vie toimeentuloa pysyvästi.”

Samana päivänä Haaviston erityisavustaja Joel Linnainmäki kertoo sähköpostissaan keskustelleensa ulkoministerin kanssa al-Holin ajankohtaisesta toimintalinjasta: ”UMI:n näkemys on, että UM/konsulipalvelut pitäisi sijoittaa Erbiliin henkilö kuukauden virkamatkalle, ja vuokrata hänelle tilat. Tämä henkilö linkkautuu kansainvälisiin toimijoihin Erbilissä, ja valmistautuu tilanteeseen, että rajan ylitse Syyrian puolelta tulee Suomen kansalaisia”

”3. Lähtökohtana on, että ainakin lapset Al-Holin leiriltä saadaan turvaan kohtuullisen ajan kuluessa ja tarvittaessa nopeasti, jos turvallisuusriskit alueella kasvavat.”

Kyseessä on siis Haaviston erityisavustajan kirjoitus.

– Sellaista en itse ole ollut valmistelemassa enkä tiedä virkakuntani sellaista valmistelleen, koska se jo kesällä todettiin mahdottomaksi sen vuoksi, että meillä on siellä toinen osapuoli, joka on kurdihallinto, joka ei näitä lapsia yksin sieltä päästä, vaan lähtee siitä, että jos lapsia liikutellaan, niin vanhemmat ovat mukana.

– Lasten suunnitelmaa ei ole olemassa. Tässähän on ilmeisesti jonkinlainen tietokatkos toimittajien ja ulkoministeriön välillä. Meillä on valmistauduttu erilaisiin vaihtoehtoihin. Siitä että leiri purkautuu, myös siitä, että yksittäisiä perheitä eri reittejä pääsee pois, ja meillä on viranomaisyhteistyö valmiina tätä varten.