Kommentti: Antti Rinteen lähtö sekoitti hallituspuolueet – ja ahneet hait vaanivat

Antti Rinteen visiitti suomalaisen politiikan huipulla oli lyhyt ja meluisa. Rinne tuli, näki ja sekoitti. Lähinnä sanoillaan, joista puuttui kaikki poliittisen broilerin varovaisuus, varmuus ja tyylitaju. Tässä näemme, että poliittisissa broilereissakin on hyvät puolensa.

Rinteen ongelma saattoi olla, että hän tosiaan on kansanomaistetun pinnan alla lakimies. Lakimiehet ovat sanoissaan niin tarkkoja, että heidän puheensa eivät vähemmän oppineille aina valkene. Eivät valjenneet Rinteenkään. Juristi populistina? Herra varjele.

Lindtmanin erehdys, Marinin etu

Lindtmanin suuri ongelma on, että hän laski väärin. Lindtman ei lähtenyt hallitukseen hankalalle työministerin paikalle, mutta pääministerin paikka kelpaisi nyt. Siksi uraputkessaan hiukan yksivakaakin Marin on paremmissa asemissa.

Marin voi viedä ääniä sekä vihreiltä että vasemmistoliitolta. Hänen imagonsa poliitikkona on lähellä Maria Ohisaloa ja Li Anderssonia, joiden imagot poliitikkoina taas ovat hyvin lähellä toisiaan. Siinä nurkassa tulee ahdasta.

Ohisalo ja Andersson ovat luultavasti kuitenkin tyytyväisiä, jos demarit valitsevat Marinin, sillä politiikassa on kyse myös asioiden ajamisesta eikä vain suosion keräämisestä. Ja Marinin voi kuvitella ajavan samankaltaisia asioita kuin Ohisalo ja Andersson.

Lindtman on virtaviivaistettu maali Antti Rinteestä. Moderni äijä, yhtä aikaa kova ja hellä. No, ainakin haluaisi olla.

Vihreillä on sentään ollut jonkinlainen statistin osa käänteissä. Vasemmistoliitto on ollut aivan sivussa, minkä täytyy kirpaista Anderssonia.

Ai niin, sitten on vielä Rkp, mutta se on nyt todella tyytyväinen ollessaan hallituksessa. Vuonna 2015 Rkp jätettiin kylmästi ulos Sipilän hallituksesta ja shokki värisyttää vieläkin. Perussuomalaisia Rkp pelkää erityisesti, vaikka ei ole näille mitään pahaa koskaan tehnytkään. Mutta sellainen on pienen osa.