Lindtman yllätti haastamalla Marinin pääministeriehdokkaana – osa demareista pettyi hätäiseen ilmoitukseen kesken kokouksen: ”Taisi tulla kiire”

– Tämä haastekierros on vähän surkeakin asia, koska olisi tietysti ollut hyvä, että näiden kaikkien kriisien jälkeen ainakin tämä asia olisi ollut selvä, eräs ryhmän jäsen kommentoi.

Puolueessa on tosin osattu odottaa jo pidemmän aikaa, että Lindtman lähtee haastamaan Rinnettä.

– On koettu, että jollain tavalla Rinteen asemaa on horjutettu jo pidemmän aikaa, IS:lle kommentoidaan Sdp:n sisältä.

– Petaako Lindtman tulevaisuutta tässä. Onhan kentällä tullut puheita, että Lindtman on kiertänyt niin, että pyrkii käynnistämään koneita, jotta pääministeri olisi oltu kesällä valmis haastamaankin.

Rinteen mielipiteellä on merkitystä, sillä puolueen puheenjohtajana hänellä on nimityksessä edelleen paljon valtaa.

– Tiedän, että hän nauttii hyvin laajaa kannatusta ministeriryhmän sisällä. Tämä itsessään on jo sellainen arvo, mikä kannattaa huomioida, Sdp:n kansanedustaja kommentoi.

Marinin puolesta puhuu etenkin aiempi ministerikokemus. Hän on myös puoluekokouksen valitsema varapuheenjohtaja, joten mandaatti pääministeriyteen löytyy.

– Hän on jo valtioneuvoston jäsen ja ollut hallitusryhmätyöskentelyssä mukana täysin erilaisella intensiteetillä kuin Lindtman, yksi edustaja sanoo.

– Tässä tarvitaan nyt nopeaa selkeää siirtymistä, ja istuvalla ministerillä on siihen parhaat edellytykset, toinen kommentoi.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on pidetty hahmo puolueessa.

Ryhmässä kuitenkin muistetaan se, että Lindtman on kieltäytynyt systemaattisesti hänelle tarjotuista ministeripesteistä. Lindtmanille on tarjottu Rinteen hallituksesta ainakin työministerin paikkaa.

Hän on vedonnut aikaisemmin muun muassa perhesyihin. Lindtmanilla on kaksivuotias tytär, ja pariskunta on kertonut julkisuudessa yrittäneensä lasta pitkään.