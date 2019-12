Presidentti Niinistö Verkkouutisille: En ole tietoinen al-Holia koskevista suunnitelmista

– En ole tietoinen sellaisesta päätöksestä, ja hallituksesta on moneen kertaan vakuutettu, että sellaista päätöstä ei ole tehty, Niinistö sanoo Verkkouutisille.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi maanantai-iltana pitämässään tiedotustilaisuudessa, että lasten palauttamiseen liittyvistä suunnitelmista on informoitu presidenttiä, hallitusta ja myös eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan koko Suomen hallitus olisi siunannut operaation , jonka tarkoitus on hakea sekä naisia että lapsia al-Holin leiriltä.

Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina, että Haavisto yritti painostaa ulkoministeriön virkamiestä tuomaan lapset Suomeen konsulikyydillä, ilman leirillä olevia äitejään. Haavisto on kiistänyt väitteet painostamisen osalta, mutta on kertonut, että lasten hakemista al-Holista Suomeen on suunniteltu.