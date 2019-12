Vanhanen ei näe Rinteen eron taustalla olleen kostomentaliteettia: ”Vaikea asia ilman sellaisiakin tuntoja”

– Tämä on ollut poikkeuksellinen, mutta ei ainutlaatuinen päivä. Eduskunnan työssä politiikassa aina välillä tällaisia päiviä tulee vastaan, Vanhanen avasi.

– Voin vakuuttaa, että en ole havainnut, että nämä vuoden 2003 tapahtumat liittyisivät tähän (Rinteen eroon) millään tavalla. Sen tyyppinen ajattelu, että tässä olisi jonkinlainen kosto, niin en ainakaan itse tunnista sitä. Tämä on ollut varmasti aivan riittävän vaikea asia ilman sellaisiakin tuntoja.

– Jos päädytään siihen, että vanha pohja jatkuu niin suurimman puolueen edustaja kutsuu kaikki ryhmät koolle ja samassa kokouksessa lyhyesti hallitusneuvotteluihin ryhtyvät puolueet ilmaisevat, että he ovat näiden ja näiden ryhmien kanssa halukkaita ryhtymään keskusteluihin. Ja sitten ne jatkavat. Mutta tämä on täysin kiinni siitä, mitä puolueet päättävä omista yhteistyöhaluistaan.

– Minulla on tästä omakohtaista kokemusta. Ensimmäisessä hallituksessani Paavo Lipponen (sd) toimi eduskunnan puhemiehenä ja Sdp:n puheenjohtajana pitkään ilman, että hän oli valtioneuvoston jäsen. Jokainen puolue järjestää itse oman johtamisensa. Uskon, että se järjestely varmasti toimii, jos he itse niin päättävät.

– Olemme saaneet toimitusministeristön pääministeri Antti Rinteeltä ilmoituksen, ettei hän vastaa välikysymykseen. Sellainen kuitenkin on olemassa ja se tullaan aikanaan kuittaamaan täysistunnossa aika lyhyestikin.

– Ryhmien on linjattava se, mitä eduskunnassa käsittelyssä oleville asioille tehdään. Oma vahva vetoomukseni on, että riippumatta siitä, mitkä ryhmät ryhtyvät hallitustunnusteluja käymään, vanhan hallituksen ryhmät veisivät eteenpäin niitä päätöksiä, jotka tänne on tuotu.