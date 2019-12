– Ne ovat eduskunnan kannalta sellaisia asioita, joihin meidän on kiinnitettävä huomiota, Vanhanen totesi.

– Minulla on tästä omaa kokemusta. Ensimmäisessä hallituksessani Paavo Lipponen toimi eduskunnan puhemiehenä ja Sdp:n puheenjohtajana pitkään ilman, että hän oli valtioneuvoston jäsen. Se on henkilöstä kiinni ja millä tavalla kyseinen puolue järjestää oman johtamisensa. Tämä talo toimii omalla tavallaan ja puolueissa on omat käytännöt, Vanhanen kommentoi.