Kommentti: Sdp:ssä alkoi heti raaka valtakamppailu – Rinteen kohtaloa ei kokouksen jälkeen surkuteltu

Tuskin Rinne oli ehtinyt karauttaa kohti Mäntyniemeä jättämään eronpyyntöään tasavallan presidentille, kun Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman linjasi jo Sdp:n eduskuntaryhmän ovella, että ”Suomi-laiva on saatava vakaaksi”.

Tämä on politiikan raakaa arkea: Rinne on mennyttä ja haussa on uusi johtaja.