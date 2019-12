Politiikka

Keskustalähteet IS:lle: Rinteen tulisi erota ennen tiistain välikysymystä – ”Tässä ei pelleillä”

luottamus on vahvaa viiden puolueen koalitiolle, tälle hallitusohjelmalle, mutta meidän luottamus hallituksen toimintakykyyn on horjunut ja toivomme, että sosialidemokraatit nyt palauttaisivat sen, keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni https://www.is.fi/haku/?query=katri+kulmuni ilmoitti medialle keskustan puoluetoimistolla maanantai-iltana.Kulmuni ei suostunut ottamaan suoraan kantaa siihen, tulisiko pääministeri Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) erota, mutta viittasi selvityksiin, jotka eivät ole ”aukottomasti vakuuttaneet” keskustalaisia, ja totesi, että sosialidemokraattien tulisi vetää tilanteesta johtopäätökset.IS:n haastattelemat, nimettömänä pysyttelevät keskustalaiset kansanedustajat sanovat asian suoraan: Rinteen tulisi ilmoittaa erostaan ennen tiistain välikysymyskäsittelyä. Välikysymys käsitellään tiistaina kello 14 alkavassa täysistunnossa.– Tässä on haluttu olla hienotunteisia. Kyllä se on ihan selvää, että tästä ei ole paluuta – joko Rinne eroaa tai Rinne taistelee ja kaataa hallituksen, IS:lle kuvaillaan tilannetta.– Tässä ei pelleillä. Kun luottamusta pääministeriin ei ole, niin silloin ei voida jatkaa hänen johdollaan. Ei uskota, että pääministeri pystyy uskottavasti johtamaan hallitusta, keskustalaisedustaja jatkaa.Toinen keskustalainen muotoilee asian niin, että Rinnettä ei ole haluttu ”teurastaa julkisesti”.– Tilanteesta on yritetty viestiä sekä yksityisesti että julkisesti. Hänen reaktionsa kertovat hänen kyvystään lukea tilannetta.IS:n haastattelema keskustalainen tähdentää, että keskustalla on vahva usko hallituspohjaan ja hallitusohjelmaan, mutta ”kippari on väärä”.Rinteen toiminta Posti-jupakassa on kaivanut keskustalaisten luottamusta Rinteeseen, mutta osaltaan epäluottamusta on lisännyt Rinteen toimintatapa, mitä kuvaillaan ”mikromanageeraukseksi”.– Hän on yhtäkkiä tuonut esimerkiksi kyselytunnilla jonkun aivan uuden asian, josta kukaan ei tiedä mitään, eihän se lisää luottamusta.Painolastia on lisännyt keskustalähteiden mukaan Rinteen toiminta Paatero-asiassa: keskustalaisten mukaan Rinne olisi virheellisesti väittänyt, että keskusta olisi vaatinut Sirpa Paateron https://www.is.fi/haku/?query=sirpa+paateron eroa omistajaohjausministerin paikalta. IS ei saanut vahvistusta väitteelle.Sdp:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+kiljunen kommentoi Rinteen tukalaa tilannetta nimellään. Kiljunen sanoo toivovansa, ettei keskustan toiminnan taustalla ole kostomotiivia.– Ollaan mitä tahansa Jäätteenmäen (keskustalainen Anneli Jäätteenmäki https://www.is.fi/haku/?query=anneli+jaatteenmaki joutui eroamaan pääministerin paikalta 2003) tilanteesta, se ei saisi reflektoitua tähän. Jos tässä haetaan revanssia, niin se myrkyttää ilmapiiriä. Jos kostamaan ryhdyt, kaiva kaksi hautaa.Yksi IS:n haastattelema keskustan kansanedustaja tyrmää ajatuksen kostosta.– Se on sama, kun kaivettaisiin Johannes Virolaisen https://www.is.fi/haku/?query=johannes+virolaisen ja Kalevi Sorsan https://www.is.fi/haku/?query=kalevi+sorsan aikaisia juttuja. Jäätteenmäen tapaus on poliittista historiaa, tämä on nykypäivää.

Entä keskustan matala kannatus – haetaanko Rinteen eron vaatimisella piristystä kannatuskäyriin?

– Keskusta ei tällä liikkeellä tule saamaan lisää kannatusta, mutta tällä liikkeellä keskusta varmistaa sen, että kannatus ei romahda ainakaan kahdeksaan prosenttiin, IS:lle muotoillaan.