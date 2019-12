Politiikka

Jos pääministeri eroaa, nämä asiat tapahtuvat seuraavaksi

Se olisi ensimmäinen kerta vuoden 1957 jälkeen. Viime vuosikymmeninä pääministeri on pyytänyt eroa, kun on tullut luottamuspula.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentti myöntää eron hallitukselle





Uudet hallitusneuvottelut





Ennenaikaisten vaalien mahdollisuus

Muut puolueet kuin perussuomalaiset pyrkivät viimeiseen asti välttämään uudet vaalit.

Sama hallitus ja sama hallitusohjelma