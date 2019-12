Kommentti: Kokenut Sdp:n edustaja arvioi Rinteen seuraavan siirron, samaa pelätään myös keskustassa – ”Ajaa tarvittaessa seinään”

Politiikka

Kommentti: Kokenut Sdp:n edustaja arvelee, ettei Rinne suostu eroamaan – ”Ajaa tarvittaessa seinään”

Keskustan

Lopputulos

Rinteen asemaa

Sdp:n puoluehallitus

eduskuntaryhmän kannasta ei voinut erehtyä, kun kuunteli kokoukseen marssivia kansanedustajia.Optimistisin arvio oli, että korkeintaan pari edustajaa saattaisi ehkä tukea Rinteen jatkoa, muut olivat kääntäneen peukalon alapäin. Kentän viesti kansanedustajille oli viikonloppuna yksiselitteisen karu: Rinne pois pääministerin paikalta, hallituksessa voidaan jatkaa ja hallituspohja on ok.Ja kansanedustajathan äänestäjien kanssa tekemisissä ovat.Keskustan kanta jäi muodollisesti auki, ja puoluehallitus käsittelee tilannetta maanantai-illan aikana. Se ei tilannetta muuta. Jos puoluehallitus olisi eri linjoilla kuin eduskuntaryhmä, se nolaisi puolueen kansanedustajat ja koko puolueen.– Ryhmän kanta on selvä, eikä puoluehallitus sitä muuta, IS:lle todetaan.on todellakin selvä ja selkeä: Joko luottamusta on tai sitä ei ole. Nyt ei ole. Hallituksen toisella päähallituspuolueella ei voi olla pääministeriin esimerkiksi 70-prosenttista luottamusta.Kokouksen jälkeen keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeritiivisti, että puolueessa on henkilöön liittyvää epäluottamusta.– Meillä on epäluottamusta tällä hetkellä olemassa, Kulmuni taiteili.Kyse on siitä, että keskusta halusi antaa Rinteelle aikaa säädylliseen poistumiseen näyttämöltä.– Annettiin miehelle aikaa tehdä johtopäätös, keskustan edustaja suomensi kokouksen annin IS:lle.ei helpottanut, että IS paljasti keskustan kokouksen alla, että Rinteen postin lajittelijoille tes:n kompensaationa esittämä kertakorvaus, jonka HS nosti esille 11.9., oli ollut esillä jo kesäkuussa eli jo ennen Postin hallituksen 11.8. pitämää kokousta. Tästäkin on liikkunut montaa tietoa.Keskustan puheenjohtajan, elinkeinoministeri Katri Kulmunin olisi ollut turha edes yrittää kääntää ryhmän kantaa.Keskusta haluaa siis, että nykyinen hallituspohja jatkaa.kokoontuu vielä maanantaina illalla. Se ei tilannetta voi enää muuttaa Rinteen osalta, mutta kyse on siitä, haluaako Sdp panna ranttaliksi, koko hallituspohjan nurin ja aloittaa ohjelma- ja pohjaneuvottelut uudestaan nollapisteestä.

Eli mitä Rinne tekee? Näin arvioi kokenut Sdp:n edustaja Ilta-Sanomille.

Sdp:n

Pääministeriratkaisulla