Oikeuskansleri vaikenee Pekka Haaviston menettelystä ”Operaatio Korvessa” – nämä kysymykset odottavat vastausta

Politiikka

Oikeuskansleri vaikenee Pekka Haaviston menettelystä ”Operaatio Korvessa” – nämä kysymykset odottavat vastaust

Ulkoministeri Pekka Haavisto yritti painostaa virkamiestä tekemään päätöksen omissa nimissään. IS kysyi oikeuskanslerilta menettelystä.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin maanantaina, että ulkoministeri Pekka Haavisto https://www.is.fi/haku/?query=pekka+haavisto (vihr) yritti painostaa ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista https://www.is.fi/haku/?query=pasi+tuomista tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä. Kun Tuominen ilmoitti, ettei ministeri voi sälyttää poliittista vastuuta ”elämän ja kuoleman” kysymyksestä yksittäiselle virkamiehelle, hänet syrjäytettiin.Ilta-Sanomat kysyi oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+poystilta asiasta seuraavat kolme kysymystä:

Jos ulkoministeri on toiminut tällä tavalla, ottaako oikeuskansleri asian käsittelyyn valtioneuvoston valvontaa koskevana asiana tai periaatteellisena asiana? Voiko tästä seurata ministerille joitain sanktioita? Miltä menettely mielestänne näyttää hyvän hallinnon näkökulmasta?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä on tapauksen taustalla

– En tässä vaiheessa halua kommentoida millään lailla mahdollisesti laillisuusvalvonnassa esille tulevia asioita, Tuomas Pöysti kertoi sähköpostitse Ilta-Sanomille.Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuusvalvoja.Ilta-Sanomat kertoi kolme viikkoa sitten, kuinka ulkoministeri Haavisto syrjäytti ilman julkisia tai edes asianomaiselle kerrottuja perusteluita ulkoministeriön konsuliosaston päällikön Tuomisen paikaltaan. Ulkoministeriössä tapaus on herättänyt ihmetystä, sillä Tuominen on arvostettu virkamies ja diplomaatti, jonka konsulipäällikön virkaa jatkettiin vielä kesäkuussa vuoteen 2022 saakka.IS:n useista ulkoministeriön lähteistä saamien tietojen mukaan syitä Tuomisen syrjäyttämiseksi oli kaksi: Suomen Venäjän-viisumikäytännön muuttaminen EU:n vaatimusten mukaisiksi ja se, että Tuominen ei toteuttanut Haaviston esitystä suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin pakolaisleiriltä Syyriasta.IS:n tietojen mukaan ulkoministeriössä oli kehitelty ”Operaatio Korpi” -nimellä kulkeva suunnitelma, jonka tarkoituksena oli kotiuttaa al-Holin pakolaisleirissä Syyriassa olevat suomalaislapset syksyllä Suomeen ilman äitejään.