Suora lähetys alkaen kello 13.30: Keskustan ryhmä päättää iltapäivällä Antti Rinteen kohtalosta – ”Näin kovaa palautetta kentältä ei ole tullut koskaan”

Politiikka

Suora lähetys alkaen kello 13.30: Keskustan ryhmä päättää iltapäivällä Antti Rinteen kohtalosta – ”Näin kovaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustan kansanedustajat kuulivat vasta sunnuntaina, että eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kello 14 ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään hallitustilannetta ja pääministeri Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) asemaa. ISTV välittää suoraa lähetystä paikan päältä alkaen kello 13.30.Kyse on siitä, antaako hallituksessa vaa’ankieliasemassa oleva keskusta Rinteelle tukensa vai ei.IS tavoitti aamulla useita keskustan kansanedustajia. Nimellään he eivät halunneet tilannetta kommentoida, sillä kenelläkään ei ollut tietoa, millaisiin toimiin hallitus oli viime yönä omalta osaltaan päätynyt.Puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni https://www.is.fi/haku/?query=katri+kulmuni (kesk) kertoo ryhmälle hallituksen yölliset tunnelmat. Näkemystä odotetaan myös ryhmäjohtaja Antti Kurviselta https://www.is.fi/haku/?query=antti+kurviselta (kesk).Viikonlopun aikana palaute keskustan kentältä on ollut kuitenkin ennennäkemättömän kovaa.– Omalla urallani en ole koskaan kokenut vastaavaa. Näin kovaa palautetta kentältä ei ole tullut koskaan, kokenut edustaja sanoo.

Millaista viestiä kentältä on tullut?