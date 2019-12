Mystinen operaatio: Pekka Haavisto yritti junailla ”Isis-lapset” salaa Suomeen – kiistää painostaneensa virkamiestä

Pahamaineisen

al-Holin leirin suomalaislapset ovat olleet jo pitkään poliittinen kuuma peruna.Suomesta on matkustettu Syyrian ja Irakin konfliktialueelle vuodesta 2012 lähtien, ja alueelta on palannut Suomeen tähän mennessä 20 henkilöä. Ulkoministeriö arvioi al-Holin leirillä olevan kymmenkunta suomalaista aikuista sekä noin 30 lasta, joista osa on jäänyt orvoiksi.Leirin olosuhteita on kuvailtu helvetillisiksi. Leirin rajat olivat tulleet vastaan jo ennen Turkin hyökkäystä Syyriaan, ja syksyn aikana paikalta on raportoitu väkivaltaisuuksista.Kesällä leirillä arvioitiin olevan noin 70 000 ihmistä, joista hieman yli 10 000 on ulkomaalaistaustaisia – suurin osa heistä naisia ja lapsia. Valtaosa leirillä olevista sijoitettiin sinne terroristijärjestö Isisin kalifaatin kukistuttua maaliskuun lopulla.Kysymys leirillä varttuvan sukupolven kohtalosta on hankala siksi, että lapset ovat altistuneet Isisin propagandalle. Palatessaan Suomeen naisten ja etenkin vanhempien lasten pelätään muodostavan turvallisuusuhkan.Brittimedia Sky Newsin toimittaja tapasi hiljattain leirillä kuusivuotiaan ”Yousefin”, joka kertoi olevansa kotoisin Suomesta. Pojan henkilöllisyys on yhä mysteeri. Kuvausryhmä tapasi myös Isisin aivopesemiä lapsia, jotka toistelivat väkivaltaisia mantroja.Uutisvideon nähtyään Pelastakaa Lapset -järjestön pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta https://www.is.fi/haku/?query=hanna+markkula-kivisilta kutsui tilannetta IS:lle ”kestämättömäksi” sekä lasten että naisten kannalta. Hänen mukaansa lapsia uhkaa kuolema, sillä monet heistä vaikuttavat olevan aliravittuja, ja leirillä on pulaa lääkkeistä sekä puhtaasta vedestä.Leirillä olevien tilannetta on pyöritelty ulkoministeriön johdolla sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.Oikeusoppineet ovat muistuttaneet hallitusta perustuslaista kesästä asti. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+poysti huomautti lokakuussa IS:lle, että perustuslaissa ja lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa on turvattu oikeus elämään.Turkin hyökkäys Syyriaan yhä mutkisti tilanteen ratkaisemista. Toisaalta Suomen viranomaiset ovat arvioineet, että se saattaa vauhdittaa suomalaisten naisten ja lasten paluuta.Pääministeri Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne sanoi lokakuun lopussa Lännen Medialle, että hallitus on yhteistyössä eri viranomaisten kanssa tehnyt toimia, jotka tähtäävät inhimillisen hädän lieventämiseen leirillä. Niiden tehtävä on varmistaa, että Suomen kansalaisilla on kaikissa olosuhteissa turvallista. Pääministeri ei nimennyt konkreettisia toimia mutta kertoi hänen ja ulkoministerin saavan leiriltä säännöllisesti raportteja.Sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen https://www.is.fi/haku/?query=tarja+mankkinen kertoi puolestaan IS:lle, että Suomi on valmistautunut erilaisiin vaihtoehtoihin, myös vastaanottamaan Syyriasta palaavia naisia ja lapsia sekä huolehtimaan niin heistä kuin suomalaisten turvallisuudesta.