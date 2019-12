IS seuraa hallituskriisiä hetki hetkeltä: Rinne lentää Helsinkiin, hallituspuolueiden johto kokoontuu Kesärannassa – suora lähetys noin kello 20

Politiikka

IS seuraa hallituskriisiä hetki hetkeltä: Rinne lentää Helsinkiin, hallituspuolueiden johto kokoontuu Kesärann

Päätapahtumat Näytä lisää( -5 kpl) Häkkänen: Rinne marssittaa Suomea totuuden jälkeiseen aikaan Antti Rinteen eroa vaativan kokoomuksen hyökkäykset pääministeriä vastaan jatkuivat viikonlopun aikana. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen nosti Posti-vyyhdin oleellisimmaksi kysymykseksi sen, viedäänkö Suomen poliittista järjestelmää totuuden jälkeiseen aikaan kohti ”trumpismia” ja Brexitin kaltaista tilaa, jossa ei ole merkitystä, kuinka haluttuun lopputulokseen päästään. – Pääkysymys on hallituksen toimintatavat. Pääministeri on jalkauttamassa Suomeen toimintatapaa, jossa totuuden jälkeinen aika marssii eduskuntaan. Pääministerin täytyisi kyetä nousemaan puoluepolitikoinnin ulkopuolelle ja nähdä kansallinen etu. Pääministerin nimen omaan pitäisi vaalia sitä, että eduskunnan edessä puhutaan totta, koska jos totuudella pyyhitään lattiaa, niin silloin kansanvaltainen järjestelmä alkaa murtua, Häkkänen sanoi. Häkkänen löi lisää painetta keskustan Katri Kulmunin ja vihreiden Maria Ohisalon suuntaan. Hänen mukaansa heidän pitäisi vaatia selvitystä erityisesti hallituksen toimintatavoista eikä keskittyä omistajaohjauksen sisältölinjauksiin. Sdp:n ex-puoluesihteeri Jungner mietti jo Rinteen seuraajaehdokkaita SDP:n ex-puoluesihteeri Mikael Jungner lähti viikonloppuna miettimään Twitterissä jo Rinteen mahdollista seuraajaa. Hän katsoi vahvoja ehdokkaita olevan kaksi. He ovat tutut nimet Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin. Jälkimmäinen tuurasi Antti Rinnettä tämän sairausloman aikaan vuodenvaihteessa. Hänen otteittaan pidettiin vaikeassa tilanteessa jämäköinä. – Jos Rinne menee vaihtoon, Sdp:n uuden pääministeri-ehdokkaan valitsee käytännössä ryhmä Rinne, (Sanna) Marin, (Ville) Skinnari, (Antti) Lindtman, (Kristiina) Salonen, (Ilmari) Nurminen, (Sirpa) Paatero ja (Antton) Rönnholm. Puoluevaltuusto siunaa. Aika tasan jakautuu tuossa porukassa tuki Lindtmanin ja Marinin välillä, Jungner kirjoitti Twitterissä. Pääministeri Antti Rinteen odotetaan saapuvan Rovaniemeltä Helsinkiin lennolla, jonka oli aikataulun mukaan määrä laskeutua Helsinki-Vantaalle kello 19.30. Finavian mukaan kyseinen lento on kuitenkin myöhässä ja sen arvioidaan laskeutuvan kello 20.05. Näin ollen myös ISTV:n suora lähetys Helsinki-Vantaalta alkaa noin kello 20. Katariina Karjalainen, Toimittaja PS:n edustaja vaati Rinnettä julkaisemaan Posti-aineistoa Pääministeri Antti Rinne on syyttänyt Postin johtoa omistajaohjauksen harhaanjohtamisesta. Hän sanoi viime torstaina eduskunnan kyselytunnilla Postin toimineen 700 paketinlajittelijaa koskeneessa tes-siirrossa vastoin valtio-omistajan tahtoa. Sirpa Paateron erosta kertoessaan Rinne syytti Postin hallitusta harhauttamisesta. Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ja virkavastuulla toimiva omistajaohjauksen osastopäällikkö Kimmo Viertola ovat edustaneet lausunnoissaan päinvastaista näkemystä. - Rinteen on todistettava julkisesti kaikelle kansalle Postin harhaanjohtamisyritykset. Se tapahtuu julkistamalla kaikki se aineisto, jonka Posti on omistajaohjaukselle esittänyt kesän ja syksyn aikana, Ranne sanoi viikonloppuna lähettämässään tiedotteessa. - Jos Rinteen jauhot ovat puhtaat, hän pyytää itse Postia julkistamaan aineiston. Huomioiden median haistaman veren ja Postin hallituksen suoran uhman omistajaa kohtaan, nämä asiat tulevat julki joka tapauksessa ennen pitkää. Rinne on syytöksistään huolimatta ollut haluton erottamaan Postin hallitusta. Asiaa on käsitellyt allaolevassa näkökulmassa IS:n politiikan toimituksen uutistuottaja Hanna Vesala. Lue lisää: Kommentti: Kaikki puhuu nyt Antti Rinnettä vastaan Kokoomuksen johdolta tiukkoja lausuntoja Rinteen toiminnasta Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on vaatinut voimakkaasti Rinteen eroavan. Orpo odottaa hallituskumppaneiden reaktiota pääministerin toiminnasta Posti-sotkussa. Hän puhui lauantaina kokoomuksen puheenjohtajapäivillä Järvenpäässä. Hän sanoi katseensa kohdistuvan etenkin keskustan ja vihreiden suuntaan. Orpon mielestä puolueiden tulisi pohtia viikonloppuna, hyväksyvätkö ne tämän hallituksen ohjelman, joka kaikkien arvioitsijoiden mukaan vie Suomea vääjäämättä taloudellisesti seinään. – Hyväksyvätkö he tämän ja lisäksi sen sekoilun, mitä on nähty viime päivinä, Orpo kysyi puheessaan. Myös kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Antti Häkkänen otti asiaan kantaa Twitterissä sunnuntaina. – Pääministerin toiminnasta on viikonlopun aikana paljastunut taas uutta tietoa. Tiistaina eduskunnassa tämä asia läpivalaistaan täysin selväksi. Olisi hurjaa, jos kansanedustajat sallisivat valtion johtamisessa periaatteen ”lopputulos pyhittää keinot.”, Häkkänen twiittasi. Pääministerin toiminnasta on viikonlopun aikana paljastunut taas uutta tietoa. Tiistaina eduskunnassa tämä asia läpivalaistaan täysin selväksi. Olisi hurjaa, jos kansanedustajat sallisivat valtion johtamisessa periaatteen ”lopputulos pyhittää keinot.” — Antti Häkkänen (@anttihakkanen) December 1, 2019 Katariina Karjalainen, Toimittaja Politiikan tutkija: "Keskusta on tässä piikkipaikalla" Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari vertasi lauantaina IS:n haastattelussa Rinteen tilannetta siihen, kun Anneli Jäätteenmäki (kesk) joutui juhannuksena 2003 eroamaan pääministerin paikalta, kun hänen todettiin valehdelleen eduskunnalle. – Tämä on hallituksen kannalta huolestuttavaa. Ensi viikon välikysymyskeskustelussa olennainen kysymys on, puhuiko Antti Rinne totta vai ei. Professorin mukaan Rinteen asema pääministerinä riippuu hallituskumppaneiden – eritoten keskustan tuesta. – Keskusta on tässä piikkipaikalla. Todennäköisesti vasemmistoliitosta löytyy enemmän ymmärrystä Rinnettä kohtaan. Vihreätkin näkyy vaatineen lisäselvityksiä, Ruostetsaari arvioi. Lue lisää tästä. Katariina Karjalainen, Toimittaja Rinne Ylelle: "Hallituksen toimintakyky on aivan täydellinen" Pääministeri Antti Rinne puhui sunnuntaina iltapäivällä Rovaniemellä järjestetyssä tilaisuudessa ennen paluutaan Helsinkiin. Rinne vastasi tilaisuuden yhteydessä lyhyesti muutamaan Ylen kysymykseen suorassa lähetyksessä. – Me käymme Postin tilanteen läpi ja käymme ylipäätäänkin läpi välikysymykseen vastaamista, Rinne kuvasi illan tulevia tapahtumia. Eduskunnassa käsitellään tiistaina opposition jättämää välikysymystä hallituksen luottamuksesta. Hallituspuolueiden johto kokontuu puolestaan jo sunnuntai-iltana koolle puimaan kiperään tilanteeseen ajautuneen pääministerin asemaa. Ylen toimittaja kysyi Rinteeltä lähetyksessä suoraan, aikooko tämä erota tehtävästään. – Hallituksen toimintakyky on aivan täydellinen tällä hetkellä, Rinne vastasi. Lue lisää tästä. Katariina Karjalainen, Toimittaja Sdp valitsee Paateron seuraajan keskiviikkona Sdp tiedotti sunnuntaina järjestävänsä ylimääräisen puoluevaltuuston kokouksen keskiviikkoiltana kello 19. Kokouksessa on tarkoitus valita seuraaja perjantaina kunta- ja omistajaohjausministerin paikalta eronneelle Sirpa Paaterolle. – Sdp:n sääntöjen mukaan puoluevaltuusto nimeää puolueen ehdokkaat valtioneuvoston jäseniksi, puolue kertoo medialle välittämässään tiedotteessa. Katariina Karjalainen, Toimittaja Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja: "Antti Rinteen toiminta on kestämätöntä" Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho twiittasi sunnuntaina, että puolue aikoo pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina. PS-eduskuntaryhmä pitää ylimääräisen kokouksen hallitustilanteen tiimoilta maanantaina 2.12. klo 14. — Jussi Halla-aho (@Halla_aho) December 1, 2019 – Kutsuimme kokouksen koolle, koska Antti Rinteen toiminta on kestämätöntä. Mitä muuta kokouksessa tullaan käsittelemään, on ryhmän asia, kommentoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio asiaa sunnuntaina Ilta-Sanomille. Perussuomalaiset ei ole mukana tiistain välikysymyksessä, jossa etsitään vastauksia siihen, annettiinko eduskunnalle oikeaa tietoa Postin tapahtumista. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan maanantain kokouksessa on tarkoitus käsitellä muun muassa sitä, aikooko perussuomalaiset esittää oman epäluottamuslauseen pääministerille. – Se on sanomattakin selvää, että pääministerillä ei ole meidän luottamustamme tässä tilanteessa. Ei tunnu oikealta, että Rinne pääsisi vain sillä, että hän heittää Paateron bussin alle. Lue lisää tästä. Puheenjohtaja Halla-aho twiittasi aiheesta myös lauantaina. Hän vertasi tuolloin Rinteen tilannetta Anneli Jäätteenmäen vuonna 2003 tapahtuneeseen eroon. – Jos asiaa objektiivisesti arvioidaan, sdp savusti aikanaan Jäätteenmäen pääministerin tehtävistä HUOMATTAVASTI kevyemmin perustein. Irak-paperit itsessään olivat toisarvoinen asia. Epäluottamukseen riitti, että J. oli puhunut eduskunnalle "niin totta kuin osasi" eli pehmoisia, Halla-aho twiittasi. Jos asiaa objektiivisesti arvioidaan, sdp savusti aikanaan Jäätteenmäen pääministerin tehtävistä HUOMATTAVASTI kevyemmin perustein. Irak-paperit itsessään olivat toisarvoinen asia. Epäluottamukseen riitti, että J. oli puhunut eduskunnalle "niin totta kuin osasi" eli pehmoisia. — Jussi Halla-aho (@Halla_aho) November 30, 2019 Katariina Karjalainen, Toimittaja Hallituspuolueiden johto kokoontuu sunnuntai-iltana puimaan Rinteen asemaa Hallituspuolueiden johto kokoontuu IS:n tietojen mukaan sunnuntai-iltana pohtimaan kiperässä tilanteessa olevan pääministeri Antti Rinteen asemaa ja hallitusyhteistyötä pääministerin virka-asunnolle Kesärantaan. Paikalle on tulossa myös eduskuntaryhmien johtoa. Rinne on ollut viikonloppuna Lapissa kiertueella. Hän lentää Rovaniemeltä Helsinkiin sunnuntai-iltana ja lennon arvioitu laskeutumisaika Helsinki-Vantaalle on kello 19.30. –Rinteen jatko pääministerinä on enemmän kuin kiikun kaakun, Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala arvioi sunnuntaina. Lue lisää: Kommentti: Edessä nyt uran kovin paikka – Katri Kulmuni päättää voiko Antti Rinne jatkaa pääministerinä Katariina Karjalainen, Toimittaja Keskustan kenttä: luottamus pääministeriin on huono Postikiista kärjistyi perjantaina omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) eroon ja sairauslomaan. Oppositiolle tämä ei kuitenkaan riitä, vaan se vaatii myös pääministeri Antti Rinteen (sd) eroa. Myös hallituskumppani Keskustan kentän viesti oli lauantaina yhä selvempi: valtaosa sanoi, että luottamus pääministeriin on huono. – Valtaosa sanoo, että hallitusta ei kannata kaataa ja ohjelma on hyvä, mutta luottamus pääministeriin on huono. On suoraan sitä, että pitäisi vaihtaa pääministeri, mutta toivoisi itse hallituksen jatkavan, IS:lle kerrottiin. – Olihan se aika vahva viesti, että pääministerin luottamus on heikoilla. Tämä alkaa huolestuttaa ja panee kyllä miettimään, keskustan eduskuntaryhmästä kuvailtiin tilannetta lauantaina. Lue lisää: Paine kasvaa Keskustan joukoissa – eduskuntaryhmässä nähdään mahdollisena, että Rinnettä vaadittaisiin eroamaan Katariina Karjalainen, Toimittaja