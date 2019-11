Perussuomalaisten Juho Eerola Paateron erosta Ylellä: ”Mitä palautetta ihmisiltä on tullut, Rinteellä taitaa olla sama suunta”

Politiikka

Perussuomalaisten Juho Eerola Paateron erosta Ylellä: ”Mitä palautetta ihmisiltä on tullut, Rinteellä taitaa o

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Talvisodan henkeä lisää





”Lausunto oli huolimaton eikä asiallinen”