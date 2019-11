Politiikka

Rinne esitteli HS:lle kaksi mahdollista keinoa työehtoshoppailun estämiseen

Rinne on aiemmin sanonut hallituksen aikovan huolehtia siitä, että työehtosopimusshoppailu loppuu Suomessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy