Kello 8.40 pamahti Postin tiedote, joka oli kuin bensaa liekkeihin – näin perjantain tapahtumat vyöryivät kulisseissa ministerin eroon asti: ”Päätös syntyi vasta siinä”

Politiikka

Kello 8.40 pamahti Postin tiedote, joka oli kuin bensaa liekkeihin – näin perjantain tapahtumat vyöryivät kuli





Vielä illalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Postin Pohjolan





Valtioneuvoston





Tiedotustilaisuudesta





Keskustan





IS:lle