Politiikka

Rinne vaikenee opposition vaatimasta pääministerin erosta: ”Välikysymykseen vastataan”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Oppositio on tehnyt välikysymyksen ja välikysymykseen vastataan, Rinne kuittasi kysymykset tänään perjantaina eduskunnassa Sdp:n eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.Oppositiopuolueet vaativat tänään perjantaina pääministerin eroa.Kokoomuksen mielestä Rinne ei voi nauttia eduskunnan luottamusta ja hänen pitäisi erota, kokoomuksen puheenjohtajasanoo.Hänen mukaansa pääministerin ero tarkoittaa samalla sitä, että hallitus kaatuu.Orpon mielestä omistajaohjausministerierolla paikataankin lähinnä Rinteen omia virheitä.– Pääministerin tiedotustilaisuudesta välittyy voimakkaasti se ajatus, että omia virheitä paikataan sillä, että uhrataan yksi Sdp:n ministeri. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että eduskunnalle on selkeästi annettu väärää tietoa pääministerin suulla, Orpo sanoo.Rinne ei ottanut tänään kantaa myöskään siihen, voiko Postin hallitus jatkaa ennallaan.Hän kertoi eilen torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että Posti on toiminut selkeästi omistajan tahtoa vastaan.– Postin hallituksen toiminta on minusta ollut kummallista, ja siihen liittyy paljon sellaista epäselvyyttä, joka täytyy minun mielestäni selvittää. Mutta se ei ole tietenkään pääministerin tehtävä, vaan omistajaohjausministerin, Rinne sanoo.Rinteen mukaan Postin hallituksen tilanteeseen saadaan kuitenkin selkeyttä vasta siinä vaiheessa, kun uusi omistajaohjausministeri on nimetty tehtävästä eronneen Paateron tilalle.Paateron seuraaja valitaan Rinteen mukaan todennäköisesti ensi viikolla.