Suora lähetys eduskunnasta: Antti Rinne kommentoi kohua

Rinne kommentoi

Pääministeri Antti Rinne tuli juuri ulos sdp:n kokouksesta. Hän sanoo:

- Käytiin tilanne läpi ja todettiin tilanne. Tilanne on se, että Paatero on ilmoittanut erostaan ja on sairauslomalle.

- Omistajaohjauksen viestit Postiin ovat olleet selkeitä, mutta ne ovat jollakin tavalla poikenneet hallituksen tahtotilasta.