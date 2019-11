Politiikka

Ministeri Sirpa Paatero eroaa tehtävästään ja jää sairauslomalle – Rinne: Postin hallituksen asemaa arvioidaan

Päätapahtumat 5 min. sitten Rinne kommentoi 14 min. sitten Hallituskumppani keskusta: Paatero kantoi vastuunsa 39 min. sitten Maria Ohisalo: Postin hallituksen asemasta täytyy keskustella 12:47 Ministeri Paateron seuraajaa ei ole vielä valittu Näytä lisää( -1 kpl) Oppositiossa on vaadittu pääministerin eroa. Rinne kommentoi asemaansa sanomalla: - Oppositio on tehnyt välikysymyksen ja välikysymykseen vastataan. Mitä ministeri Paateron seuraajaan tulee, seuraajaa ei ole vielä päätetty. Tilanne on kuitenkin aivan tuore. - Puolitoista tuntia sitten sain viestin, että ministeri Paatero pyytää eroa. Rinne kommentoi Pääministeri Antti Rinne tuli juuri ulos sdp:n kokouksesta. Hän sanoo: - Käytiin tilanne läpi ja todettiin tilanne. Tilanne on se, että Paatero on ilmoittanut erostaan ja on sairauslomalle. - Omistajaohjauksen viestit Postiin ovat olleet selkeitä, mutta ne ovat jollakin tavalla poikenneet hallituksen tahtotilasta. 5 min. sitten Rinne kommentoi Sdp:llä on juuri kokous meneillään. Tilanne on sen verran jännittävä, että IS:n politiikan toimittaja Mika Lehto valittelee, ettei hänellä ole Superhessun röntgennäköä eduskunnan seinien läpi. - Komea porukka paikalla, kommentoi sdp:n kansanedustaja Jukka Gustafsson huoneesta ulos tullessaan. Ohisalo: Tarvitsemme tiedot aukottomasti Vihreiden Maria Ohisalo: Vihreiden ryhmä on koolla ja keskusteluja jatketaan. Olemme viestineet pääministerin suuntaan, että tarvitsemme tiedot aukottomasti. Viestinnän epäselvyyksiä selvitetään. Hallituskumppani keskusta: Paatero kantoi vastuunsa IS:n politiikan toimittaja Mika Lehto kertoo eduskunnasta, että hallituskumppani keskustan piirissä on arvostettu sitä, että omistajaohjausministeri Paatero kantoi vastuunsa ja erosi. (Suora lähetys eduskunnasta täällä: https://www.is.fi/politiikka/art-2000006325207.html) Vihreillä on parhaillaan meneillään ylimääräinen ryhmäkokous. 14 min. sitten Hallituskumppani keskusta: Paatero kantoi vastuunsa Orpo Verkkouutisille: Rinne yrittää pestä kätensä Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi sotkua Verkkouutisille seuraavasti: - Sirpa Paateron uhraaminen ei poista sitä tosiasiaa, että eduskunnalle on annettu väärää informaatiota. (---) Pääministeri yrittää pestä omat kätensä tällä Paateron syrjään siirtämisellä. Tähän mennessä tapahtunutta Jos putosit kärryiltä, kuinka postisoppa kärjistyi, tässä lyhyt kooste: 1) Eilen pääministeri Antti Rinne kertoi, että Postin hallitus on toiminut vastoin valtio-omistajan tahtoa. 2) Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola kiisti tämän. Hänen mukaansa Postin suunnitelmilla ja pakettilajittelun liikkeenluovutuksella on ollut omistajaohjauksen tuki. 3) Tänään pääministeri Antti Rinne kertoi, että omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero ei ole ollut tehtäviensä tasalla ja että Postin hallitus on antanut harhaanjohtavaa tietoa. 4) Pääministeri Rinne korosti, että hän on koko ajan vaatinut, ettei Postin työntekijöiden työehtoja poljeta. Hän ei näe tarvetta kyseenalaistaa asemaansa pääministerinä. 5) Lopputulos: Ministeri Paatero jäi sairauslomalle ja jätti eropyyntönsä. Rinne hyväksyi Paateron eron. 6) Auki olevia kysymyksiä jäi paljon. Kuka on Paateron seuraaja? Mikä on Postin hallituksen asema nyt? Essayah: Paateron ero ei korjaa tilannetta Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo Twitterissä, ettei ministeri Sirpa Paateron ero korjaa tilannetta. - Syksyn Posti-sekoilu on osoitus valtion omistajaohjauksen linjattomuudesta ja hallituksen toiminnan sekavuudesta. Paateron ero ei korjaa tilannetta. Paljon kysymyksiä jäi auki. Odotamme vastauksia ensi viikon välikysymyskeskustelussa, kirjoittaa Essayah. Rinne: Paatero jätti eropyyntönsä hetki ennen tiedotustilaisuutta Pääministeri Antti Rinne kertoo Ilta-Sanomille, että hän sai Sirpa Paateron eropyynnön vain hetki ennen kello 12.30 alkanutta tiedotustilaisuutta. Rinne ei näe tarvetta sille, että hallituspuolueiden johto kokoontuisi tänään käsittelemään tilannetta. Hän ei halua kommentoida opposition vaatimusta pääministerin erosta. - Tällä hetkellä hallitus istuu aivan normaalisti. Maria Ohisalo: Postin hallituksen asemasta täytyy keskustella Vihreiden kansanedustaja ja sisäministeri Maria Ohisalo sanoo IS:lle kunnioittavansa Sirpa Paateron päätöstä erota ministeritehtävästään. - Lähetän hänelle sairauslomalle kaiken voiman. Hän kuuli Paateron erosta vasta Rinteen tiedotustilaisuudesta. Vihreät tukee Rinnettä edelleen hallituskumppanina. Etenkin Postin hallituksen asemasta täytyy Ohisalon mukaan jatkaa keskustelua 39 min. sitten Maria Ohisalo: Postin hallituksen asemasta täytyy keskustella Anna-Maja Henriksson IS:lle: Oppositio ylireagoi Sdp:n hallituskumppanin rkp:n kansanedustaja ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kuittaa opposition vaatimukset Antti Rinteen erosta ylireagoinniksi. - Se on tyypillistä oppositiolle tällaisessa tilanteessa. Henriksson sanoo, ettei tiennyt etukäteen ministeri Sirpa Paateron erosta Arhinmäki Twitterissä: Eronpyynnön ymmärrän hyvin Sdp:n hallituskumppanin vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki twiittaa: "Vasemmisto on alusta asti yksiselitteisesti sanonut, että valtionyhtiössä ei pidä hyväksyä tes-shoppailua. Meidän mielestä on oikein, että omistajaohjauksella puututaan valtionyhtiön toimintaan. Ja siinä myös onnistuttiin. Omistajaohjausministerin eronpyynnön ymmärrän hyvin." Halla-aho: Sdp:llä "rehellisyysongelma" Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho muotoili pari tuntia sitten Twitterissä, että Sdp:llä on "koko puolueorganisaation läpäisevä rehellisyysongelma, taksikuskitasolta ylimmälle huipulle." Halla-aho vaati, että jos Rinne on valehdellut yleisölle ja eduskunnalle, Rinteen on erottava. Tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa Rinne ei kuitenkaan kyseenalaistanut asemaansa pääministerinä. Hän korosti koko ajan vaatineensa, ettei Postin työntekijöiden työehtoja "halpuuteta". Syyllisiä tilanteeseen olivat ministeri Sirpa Paatero, joka ei ollut tehtäviensä tasalla ja Postin hallitus, joka on antanut harhaanjohtavia tietoja. Antti Kaikkonen: Ainahan se on vakava tilanne SDP:n hallituskumppanin keskustan kansanedustaja, puolustusministeri Antti Kaikkonen kommentoi Ilta-Sanomille Paateron eroa: - Ainahan se on vakava tilanne, jos ministeri eroaa. Keskustalla on ryhmäkokous 13.05. Katsotaan tilanne siinä läpi. Keskustan eduskuntaryhmä käsittelee ryhmäkokouksessaan hallituksen tilannetta yleisemminkin. Liveseuranta jatkuu Pääministerin tiedotustilaisuus päättyi, mutta liveseurantamme uutisen kehittymisestä jatkuu. Twitterissä on alkanut jo arvuuttelu ministeri Sirpa Paateron seuraajasta. Esimerkiksi entinen SDP:n poliitikko Mikael Jungner veikkaa Twitterissä seuraajaksi Miapetra Kumpula-Natria. - Luonteva seuraaja olisi Miapetra Kumpula Brysselistä. Moni veikkaa Antti Lindtmania, mutta näillä näkymin Antti nousee ensi vuonna suoraan pääministeriksi, kirjoittaa Jungner. Tiedotustilaisuus summa summarum: Pääministeri Antti Rinne ei ollut tyytyväinen ministeri Paateron eikä Postin hallituksen toimintaan. Paatero ei ole ollut tehtäviensä tasalla ja Postin hallitus on antanut harhaanjohtavaa tietoa. Päivän isoin uutinen on se, että ministeri Paatero eroaa. Hänen seuraajaansa ei ole vielä valittu. Omaa asemaansa pääministeri Antti Rinne ei kyseenalaistanut. Hän sanoo vaatineensa selvin sanoin, ettei Postin työntekijöiden työehtoja "halpuuteta" Ministeri Paateron seuraajaa ei ole vielä valittu Tiedotustilaisuus päättyi. Pääministeri Antti Rinne kertoi lopuksi, että ministeri Sirpa Paatero on jättänyt eropyyntönsä niin äskettäin, ettei hänen seuraajaansa ole vielä valittu. 12:47 Ministeri Paateron seuraajaa ei ole vielä valittu Posti on toiminut vastoin valtio-omistajan tahtoa, se on selvää, sanoo Rinne. Posti on myös Rinteen mukaan antanut virheellistä tietoa. Rinne: Sellaista politiikkaa ei minun johtamassani hallituksessa tehdä, että valtion omistamassa yhtiössä työntekijöiden työehtoja halpuutetaan. Rinne: Puhuimme Paateron kanssa puhelimessa ja kerroin faktat, miltä tämä nyt näyttää. Paatero päätti itse jättää eropyynnön. Näytä lisää