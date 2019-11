Politiikka

SUORA LÄHETYS: Ministeri Paatero erosi tehtävästään – katso Antti Rinteen tiedotustilaisuus

Posti-sotkuun

Päätapahtumat 3 min. sitten Ministeri Paatero eroaa 15 min. sitten Juuri nyt: Ministeri Paatero sairauslomalle Näytä lisää( -3 kpl) Rinne: Sellaista politiikkaa ei minun johtamassani hallituksessa tehdä, että valtion omistamassa yhtiössä työntekijöiden työehtoja halpuutetaan. Rinne: Puhuimme Paateron kanssa puhelimessa ja kerroin faktat, miltä tämä nyt näyttää. Paatero päätti itse jättää eropyynnön. Pääministeri Antti Rinne kertoi juuri, että omistajaohjausministeri Sirpa Paatero on jättänyt hänelle eropyyntönsä ja hän on sen hyväksynyt. Ministeri Paatero ilmoitti aivan äskettäin jäävänsä myös sairauslomalle 13. joulukuuta saakka. Ministeri Paatero eroaa Pääministeri Rinne: On ilmeistä, että omistajaohjausministeri ei ole ohjeistustani noudattanut. Ministeri Paatero eroaa. 3 min. sitten Ministeri Paatero eroaa Rinne: Olen ennen vaaleja todennut Postille, etten hyväksy työehtojen heikennyksiä. Keskustelua on käyty pitkään. Antti Rinteen mukaan Postin hallituksen toiminta on ollut "mielenkiintoista". Rinne käy puheessaan läpi Postin ministeri Paaterolle antamia briiffejä ja päivämääriä. Posti on yrittänyt häivyttää päivämääriä julkisesta keskustelusta, sanoo Rinne. Pääministerinä olen odottanut sitä, ettei palkkoja poljeta, sanoo Antti Rinne. Pääministeri Antti Rinne kuvailee tilannetta "jännitteiseksi". Hän kuvailee, että on ollut epäselvyyksiä siitä, kuka mitäkin on puhunut. Tiedotustilaisuus alkaa Nyt pääministeri Antti Rinne astuu puhujanpönttöön Juuri nyt: Ministeri Paatero sairauslomalle Valtioneuvoston viestintäosasto tiedotti juuri, että kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero on jäänyt sairauslomalle, joka kestää 13.joulukuuta asti. 15 min. sitten Juuri nyt: Ministeri Paatero sairauslomalle 700 pakettilajittelijan työehtosopimuksesta lähtenyt soppa on paisunut spektaakkelimaisiin mittasuhteisiin, luonnehtii IS:n politiikan toimittaja Mika Lehto. Viisi minuuttia pääministerin infon alkuun Paikalla pääministerin infossa on Ilta-Sanomista politiikan toimittaja Mika Lehto. Lehdon mukaan Posti, omistajaohjausministeri ja pääministeri ovat pyöritelleet päivämääriä sellaisella vauhdilla, että heikompi putoaa kärryiltä. Kuka kertoi mitä ja kenelle ja missä vaiheessa? Ydinasia on kuitenkin nyt se, että pääministerin, omistajaohjausministerin ja Postin hallituksen puheet ovat keskenään ristiriidassa. Pääministerin infon aihetta ei ole kerrottu, mutta laajalti odotetaan, että joku saa nyt lähtöpassit: joko ministeri Paatero tai Postin hallitus. Oppositio on luonnollisesti ottanut postisotkusta kaiken ilon irti. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvioi, ettei pääministeri ansaitse eduskunnan luottamusta. – Rinteen aiemmat puheet olivat jo heikolla jäällä, mutta nyt näyttää selvältä, että Rinne on tietoisesti yrittänyt johtaa eduskuntaa harhaan. Näin toimiva pääministeri ei ansaitse eduskunnan luottamusta, Orpo kirjoitti perjantaiaamuna Twitterissä. Kommentit tiukassa Ilta-Sanomat on yrittänyt pyytää perjantaina kommenttia postisoppaan kaikilta osapuolilta. IS tavoitti pääministerin EU-puheenjohtajuuskauden seminaarista Finlandia-talolta. Antti Rinne oli kuitenkin vähäsanainen Posti-sotkun uusimmasta käänteestä. – Kuulin tänään tästä ilmoituksesta. En kommentoi sitä mitenkään, Rinne vastasi IS:n kysymykseen, kuka puhuu totta. Ministeri Sirpa Paatero ei perjantaiaamuna vastannut IS:n soittopyyntöihin. Postin viestinnässä taas ei ole vastattu puhelimeen. IS:lle on ilmoitettu tekstiviestitse, että asiaan palataan myöhemmin. Tässä on tietenkin se ristiriita, että pääministeri Antti Rinteen puheet ja Postin hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan sanomiset eivät voi olla samanaikaisesti totta. Oliko Postin hallituksen toimilla ministerin hyväksyntä vai ei? Postin hallitus aivan eri linjalla Posti kuitenkin kiistää toimineensa vastoin ministerin tahtoa. Posti Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola kertoo tiedotteessa, että Postin suunnitelmilla ja pakettilajittelun liikkeenluovutuksella on ollut omistajaohjauksen tuki. ohjolan mukaan Postille ei missään vaiheessa valmistelun aikana ole esitetty suullisesti eikä kirjallisesti, että omistaja vastustaisi sitä. Pohjola sanoo tiedotteessa muun muassa seuraavaa: "Jos omistajalla olisi ollut eriävä kanta ja sellainen olisi tuotu esille, olisimme siihen ehdottomasti reagoineet, vaikka kysymys onkin hallituksen päätösvaltaan kuuluvasta asiasta." Emeritusprofessori eilen: Postin hallituksen pitäisi erota Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen kommentoi eilen Ilta-Sanomille, että maan hallituksen tahtoa vastaan toimiminen tarkoittaa sitä, että Postin hallituksen pitäisi erota. Postisopan tausta Taustalla on siis se, että pääministerin mukaan Posti toimi 700 pakettilajittelijan siirrossa vastoin omistajan ja omistajaohjausministerin Sirpa Paateron tahtoa. Parikymmentä minuuttia tiedotustilaisuuteen Pääministeri Antti Rinteen tiedotustilaisuuden odotetaan alkavan kello 12.30. Rinteen odotetaan ottavan kantaa eilisiltana kärjistyneeseen postisoppaan.