Politiikka

Pääministeri Rinteeltä kova syytös eduskunnassa: Posti toimi vastoin omistajan selkeää tahtotilaa

Kokoomuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansanedustaja

Oppositiopuolueet

ryhmänjohtajakysyi pääministeri(sd) ja omistajaohjausministeri(sd), miten he päästivät syntymään tilanteen, jossa Postin omistajalla oli kaksi eri linjaa työehtoshoppailun suhteen.– Te sanoitte, pääministeri, että työehtoshoppailua ei hyväksytä ja olette julkisuuden kautta ohjanneet myös Postia, että näin ei tulisi tehdä, Mykkänen aloitti.– Se mitä te ja ministeri Paatero sanoitte julkisuudessa oli aivan toinen kuin mitä omistajan, siis valtion lukuun toimivan yhtiön hallitus toteutti päätöksissään elokuussa. Niihin ei puututtu etukäteen, eikä edes jälkikäteen, kuten on käynyt ilmi.– Miksi ette varmistaneet, että omistajan linja on Postin hallituksen linja, Mykkänen kysyi.Rinteen mukaan kahta linjaa ei ollut, vaan Posti toimi yksiselitteisesti vastoin omistajan selkeää tahtoa.Hänen mukaansa Postin hallitus esitteli kokousmatkansa jälkeen 21.8 ministeri Paaterolle päätöksiään, joiden mukaan se oli päättänyt siirtää 8100 ihmistä liikkeen luovutuksella toiseen yritykseen, ja että 700 postin pakettilajittelijaa siirretään toisen tes-sopimuksen piiriin 1.11.– Ministeri Paatero on todennut, että tämä ei hallitukselle käy, omistajalle ei käy. Tuon keskustelun jälkeen Posti muutti tilannetta, 28. päivä 700 ihmistä siirrettiin. Ja se oli vastoin omistajan selkeää tahtotilaa, Rinne vastasi.(kok) tahtoi varmistaa Rinteeltä, syntyikö neljän työmarkkinakonkarin selvitysryhmä pääministerin omasta kynästä. Rinne on aiemmin sanonut, ettei hänellä ollut roolia Postin kiistan sovittelussa.Neljä työmarkkinakonkaria– ratkoivat viime perjantaista sunnuntaihin Postin kiistaa, ja varsinainen sovittelu oli silloin tauolla valtakunnansovittelijan toimistolla.Rinne vastasi, että pääministerinä hän ymmärrettävästi huolestui tilanteesta.– Jos maata uhkaa tilanne, jossa vienti pysähtyy, joukkoliikenne on pysähtynyt, ja pääministerillä on huoli siitä, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa lähtee tapahtumaan, niin en usko, että kukaan lähtee edellyttämään, että pääministeri pitää näppinsä erossa tällaisesta tilanteesta.kokoomus, kristilliset ja Liike nyt ilmoittivat eilen jättävänsä hallitukselle välikysymyksen sen omistaja- ja työmarkkinapolitiikasta. Posti-vyyhdin keskiössä on se, ovatko Paatero ja Rinne puhuneet eduskunnalle muunneltua totuutta Postin työriidassa esillä olleiden 700 pakettilajittelijan työehtosopimuksen siirrosta. Välikysymyskeskustelu käydään todennäköisesti ensi viikolla.Perussuomalaiset ei ole mukana välikysymyksessä. Puolue vaati eilen sen sijaan Rinteeltä pääministerin ilmoitusta siitä, onko eduskunnalle puhuttu muunneltua totuutta. Pääministerin ilmoituksesta keskustellaan, mutta toisin kuin välikysymyksessä sen yhteydessä ei äänestetä eduskunnan luottamuksesta. Välikysymys on opposition järein keino yrittää kaataa hallitus.