Oppositio haluaa välikysymyksessä vastauksen kolmeen asiaan





– Meille ei riitä se, että saamme tietoja hajanaisesti erilaisten haastattelujen kautta. Eduskunnalla on oikeus tietää, miten asiat ovat, puheenjohtaja Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo (kok) aloitti tiedotustilaisuuden kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike nytin yhteisestä välikysymyksestä Posti-sotkusta.Opposition mielestä raskauttavaa on, jos omistajaohjausministeri Sirpa Paatero https://www.is.fi/haku/?query=sirpa+paatero (sd) ja pääministeri Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) ovat antaneet eduskunnalle väärää tietoa.Orpon mukaan välikysymyksessä tivataan kolmea asiaa.– Keskustelu antaa sekavan kuvan omistajaohjauksesta, omistajaohjausyksiköstä ja heidän yhteistyöstään ministerin, hänen esikuntansa ja hallituksen kanssa. Toinen asia on sotkun vaikutus työmarkkinatilanteeseen puuttumalla näin selkeästi neuvotteluihin. On annettu malli sille, että pääministeri ja hallitus tulevat apuihin, jos syntyy vaikeita tilanteita.– Kolmas asia on ministereiden toiminta tässä kysymyksessä. Ovatko he kertoneet eduskunnalle muunneltua totuutta? Olemmeko saaneet oikeaa tietoa? Näihin meillä on oikeus saada vastaus, Orpo sanoi.paine on Paateron ja Rinteen toiminnassa.Posti Palveluihin siirrettyjen 700 pakettilajittelijan työehtosopimuksen siirron takia Postin työntekijöiden omat neuvottelut ajautuivat karille, muut ammattiliitot järjestivät tukilakkoja, ja tukilakot olivat vielä eskaloitumassa.Ministeri Paatero on myöntänyt, että kaikki ei mennyt ihan putkeen.Postilla on pitkään ollut suunnitelmissa vaihtaa työehtosopimuksia, valtio-omistaja ei nyt sopimussiirtoja halunnut, Posti kävi kertomassa omia suunnitelmiaan Paaterolle, ja elokuun lopulla Posti kertoi 700 pakettilajittelijan siirtämisestä Posti Palveluihin ja marraskuussa tapahtuvasta PAU:n työehtosopimuksen vaihdosta Teollisuusliittoon.– Omistajaohjaus on sekaisin, tieto ei ole kulkenut, ja asiat ovat menneet pahaan sotkuun. Sitten hallitus on sotkeutunut hyvin aktiivisesti työmarkkinoihin, tämä malli lupaa huonoa. Ja eduskunnan pitää saada selkeä vastaus, ovatko pääministeri ja omistajaohjausministeri antaneet oikeaa tietoa eduskunnalle, Orpo kertaili keskeisiä kolmea kysymystä.

Missä kysymyksissä ei ole tullut ehkä oikeaa tietoa?

Paatero

– Postin johto on selkeästi informoinut aikeistaan omistajaohjausministerin ja omistajaohjausyksikön aikeistaan ja päivämäristään. Ministerit ovat sanoneet, että he eivät tiedä ja ovat saaneet vasta myöhemmin tämän tietää, Orpo sanoi.ja Rinne ovat kertoneet, että he tiesivät Postin liikkeenluovutuksesta vasta syyskuun 3. päivä, ja papereissa puhutaan vain päivämäärästä 1.11.2019, jolloin 700 paketinlajittelijan sopimus siirtyi Teollisuusliittoon.– Aineisto on kuitenkin esitelty aikaisemmin. Voidaanko luottaa hallitukseen, pääministeriin, omistajaohjausministeriin, Orpo tiivisti.

