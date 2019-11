Politiikka

Opposition paine Posti-sopassa kasvaa – perussuomalaiset vaatii ”Rinnettä tekemään johtopäätökset”

Suurin

oppositiopuolue perussuomalaiset vaatii pääministerin ilmoitusta Postin tilanteen kriisiytymisen taustoista.Ilmoituksessa on perussuomaisten mielestä käytävä ilmi selkeästi se, onko eduskunnalle kerrottu ”muunneltua totuutta” Postin tilanteen taustoista ja ministereiden yhteydestä asiaan. Ilmaisulla viitataan valehteluun.– Viimeisen parin kuukauden aikana tarinat ovat muuttuneet pahimmillaan muutaman tunnin välein. Ensin Postin suunnitelmista ei tiedetty etukäteen, sitten tiedettiin, sitten niille oli annettu jopa siunaus, sitten ei ollutkaan, ja sitten olikin väärä päivä kalenterissa siitä, milloin työehtosopimusten siirto tapahtuu, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho https://www.is.fi/haku/?query=jussi+halla-aho kommentoi.– Erityisen huolestuttavaa on, että hallitus on joko tahallaan tai huonomuistisuuttaan antanut ristiriitaista ja ilmeisen väärää tietoa eduskunnalle ja suurelle yleisölle näiden tapahtumien eri vaiheista, Halla-aho sanoi IS:lle.

Lakko loppui. Voiko hallitus ja Posti jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut?

– Toivon mukaan näin ei tapahdu. Tämä on laajempi ongelma kuin Postin 700 työntekijän tes-ongelma. Postia johdetaan kuin sen tarkoitus olisi olla voittoa tuottava yhtiö, kun se on ennen kaikkea julkista palvelua tuottava laitos. Tavoitteena on tehdä paljon voittoa ja se pyritään tekemään ruohonjuuritason työntekijän selkänahasta, Halla-aho vastasi.

Valtio omistaa ja ohjaa Postia. Mitä johtopäätöksiä hallituksessa pitäisi tehdä?