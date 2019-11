Paatero myöntää virheensä Posti-sopassa – 700 henkilön tes-siirto oli esillä jo elokuussa pidetyssä kokouksessa

Politiikka

Paatero myöntää virheensä Posti-sopassa – 700 henkilön tes-siirto oli esillä jo elokuussa pidetyssä kokouksess

Omistajaohjausministeri

Sirpa Paatero https://www.is.fi/haku/?query=sirpa+paatero (sd) myöntää, että 700 Postin työntekijän siirtäminen toisen työehtosopimuksen piiriin on ollut esillä jo 21. elokuuta pidetyssä tapaamisessa. Asia on Posti-riidan ytimessä.IS uutisoi maanantaina, että Postin hallituksen puheenjohtaja Matti Pohjola https://www.is.fi/haku/?query=matti+pohjola informoi tuolloin liikkeenluovutuksesta ja sen aikataulusta Paateroa. Liikkeenluovutus tapahtui 1. syyskuuta.– Jälkikäteen on varmistunut, että työehtosopimuksen vaihdokseen johtava konsernin sisäinen liikkeenluovutus on ollut esillä 21.8. pidetyssä tapaamisessa. Ministeri Paatero ei tähän kiinnittänyt huomiota, koska keskeisin päivämäärä siirron osalta oli 1. marraskuuta, tiistaina median käyttöön annetussa taustamuistiossa ilmoitetaan.Paatero myönsi asian eduskunnassa tiistai-iltapäivänä pitämässään tiedotustilaisuudessa.– Postin San Franciscon matkalla on päätetty siirtää 700 henkilöä toisen työehtosopimuksen pariin, ja sen jälkeen minut on informoitu tästä asiasta 21. elokuuta, Paatero vahvisti.Paatero toisteli, että avainpäivämäärä oli hänen mukaansa 1. marraskuuta, jolloin postilaisten oli määrä siirtyä uuden työehtosopimuksen piiriin.– Jos siellä on jossain ollut päivämäärä 1.9., se on jäänyt huomiotta, koska olin siinä uskossa, että 1.11. vaihtuu työehtosopimus.kysyi Paaterolta, eikö hälytyskellojen olisi pitänyt soida jo 21. elokuuta.– Jälkeenpäin ajattelen näinkin voi varmaan asian sanoa, mutta luottamukseni oli, että meillä on omistajana vielä aikaa kaksi kuukautta, Paatero vastasi.

Oletteko ollut tehtävienne tasalla? Jo 21. elokuuta pöydällä on ollut 700 henkilön työehtojen heikennys.

– Niin siis 21. päivä elokuuta oli tieto, että 1.11. työehtosopimus siirtyy ja sen takia ajattelin 3. syyskuuta, että meillä on kaksi kuukautta aikaa, sen takia sanoin, että otetaan aikalisä.

Miksi ette ollut aktiivinen Postin työntekijöiden tes-siirtoon puuttumisessa?

– Olen ollut aktiivinen omistajana edellyttäen, että ihmisten palkkoja ei saa alentaa.

Eikö 700 henkilön tes-siirto viittaa palkkojen alentamiseen?

– Tämän jälkeenhän Posti sanoi, että tämä ei ollut tarkoitus, vaan kaikkien palkat turvataan.Paateron mukaan ei ole olemassa mitään päätöstä siitä, että hän olisi hyväksynyt Postin työntekijöiden siirtämisen toiseen työehtosopimukseen.Halutessaan Paatero olisi voinut vaihtaa Postin hallituksen, mutta sitä Paatero ei ole tehnyt. Paateron mukaan valtio-omistajalla on luottamus Postin hallitukseen, mutta ”keskustelu jatkuu”.Paatero tunnusti, että hänen toiminnassaan on ollut parannettavaa.– Inhimillisesti voin sen myöntää, kuitenkin palaan siihen, että työehtosopimuksen neuvottelu on se tärkein.