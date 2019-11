Antti Rinne pitää kiinni aiemmista puheistaan – väittää saaneensa tiedon 700 postilaisen TES-muutoksesta vasta syyskuussa

Politiikka

Antti Rinne pitää kiinni aiemmista puheistaan – väittää saaneensa tiedon 700 postilaisen TES-muutoksesta vasta

Pääministeri

Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) sanoo tienneensä Postin 700 pakettilajittelijan siirrosta Teollisuusliittoon syyskuun 3. päivä.– Taisi olla kolmas yhdeksättä kello 11.15, Rinne sanoi toimittajille eduskunnassa.

Miten on mahdollista – kun Posti tiedotti jo elokuun lopulla liikkeenluovutuksesta ja siirrosta?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinne

– Kun asiakirjoja katsoo, niin 1. marraskuuta on ilmoitettu liikkeenluovutus tehtäväksi, Rinne vastasi.IS:n tietojen mukaan Posti kuitenkin informoi omistajaohjausministeri Sirpa Paateroa https://www.is.fi/haku/?query=sirpa+paateroa (sd) ja tämän avustajakuntaa ensimmäisen kerran asiasta jo 7. kesäkuuta, jolloin se kertoi hankkeen suunnitelmat ja perustelut.Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola https://www.is.fi/haku/?query=markku+pohjola esitteli Paaterolle 21. elokuuta suunnitelman toteuttaa liikkeenluovutus paketti- ja verkkotoiminnan osalta. IS:n tietojen mukaan samassa yhteydessä esiteltiin suunnitelma toteuttaa toinen liikkeenluovutus, joka olisi kohdistunut 7 500 Postin työtekijään. Tämä ei toteutunut.Posti itse tiedotti liikeluovutuksesta 29. elokuuta Posti Palveluihin ja lajitteluhenkilöstön siirrosta Teollisuusliittoon 1.11.Paatero piti Postin lakkojen takia tiedotustilaisuuden 3. syyskuuta ja puhalsi riidan tauolle.IS:n tietojen mukaan Paateron avustaja sai noin varttia ennen tiedotustilaisuutta 3.9. soiton Postin vt. toimitusjohtajalta Turkka Kuusistolta https://www.is.fi/haku/?query=turkka+kuusistolta , jossa häneltä varmistettiin, että hänellä on tiedossa, että siirto on tapahtunut jo 1.9.Paatero oli ollut IS:n tietojen mukaan siinä uskossa, että tes-asiaa oli aikaa setviä sopimuskaudenloppuun 1.11. asti. Postin tiedotteessa luki tämä päivämäärä.kertoo tienneensä Postin suunnitelmista jo keväästä lähtien.– Nyt on kysymys, miten näitä päätöksiä on lähdetty tekemään, Rinne totesi.

Postin tiedote oli 29. elokuuta ja Paateron info 3. syyskuuta?

– Niin, tiedotteissa ja asiakirjoissa löytyy päivämäärä 1.11.2019. Ei muuta päivämäärää.

Pohjola on ollut Paateron kanssa juttusilla 21. elokuuta. Silloin on puhuttu koko porukan siirtymisestä Teollisuusliittoon. Miten on mahdollista, että koko porukkaa ei siirretty vaan 700 siirrettiin?

– Olen nähnyt tämän aineiston, jota silloin 21. elokuuta on ilmeisesti esitelty. Minä en ollut paikan päällä. Sen aineiston mukaan 1.11.2019 siirrettäisiin joko isompi porukka tai tämä paketinlajittelijat. Missään tapauksessa tuossa tapauksessa, yhteenvedossa, aineistossa, jota on esitelty omistajaohjausyksikölle, ei löydy semmoista päivämäärää liikkeenluovutuksen osalta kuin 1.11. vain.Rinne kertoi luottavansa ministeri Paateroon.

Nauttiiko ministeri Paatero vielä teidän luottamustanne?

Pääministeri





Pääministeri

– Kyllä, Rinne sanoi painokkaasti.Rinne ei osannut kertoa, onko Postin johto sitten toiminut tilanteessa väärin.– En osaa sanoa, kun en tunne tilannetta kuin asiakirjan pohjalta, ja sen, minkä ministeri Paatero on kertonut, Rinne sanoi.Rinteeltä kysyttiin, miksi hallitus ei keskeyttänyt jo aiemmin tiedossa olleita Postin suunnitelmia.Rinteen arvion mukaan Postin hallitus teki päätöksen henkilöstöpolitiikastaan elokuisen Yhdysvaltain-matkansa jälkeen.– Nämä on keskeytetty, nämä suunnitelmat, lähtökohtaisesti kesäkuussa. Näitä suunnitelmia Postilla on ollut vaikka kuinka pitkään tämän asian ympärillä. Mitään konkreettista päätöstä Postilla ei ole ollut näiden asioitten ympärillä ennen kuin Yhdysvaltoihin suuntautuneen (Postin) hallituksen 10.-18. elokuuta aikana tehty päätös. Sen jälkeen on ilmeisesti tehty päätös liittyen henkilöstöpolitiikkaan, Rinne otaksui.Yleisesti julkisuudessa ollaan siinä uskossa, että liikkeenluovutus on tapahtunut syyskuun 1. päivä.Pääministeri toisteli, että asiakirjoissa on vain päivämäärä 1. marraskuuta.– En osaa sanoa. Asiakirjat, jotka on esitelty ministeri Paaterolle tuossa yhteydessä, niin niistä löytyy vain ja ainoastaan 1.11 liikkeenluovutuspäivä, Rinne sanoi.Rinteen mukaan Paatero oli omassa tiedotustilaisuudessaan syyskuun 3. päivä siinä käsityksessä, että liikkeenluovutus tapahtuu vasta marraskuun alussa.– Paaterolla oli sellainen käsitys, että 1.11. tapahtuu liikkeenluovutus kuin hänelle oli esitetty. Tässä yhteydessä hänen tavoitteensa oli rauhoittaa tilanne, joka oli johtanut lakkoihin, ja tällaista siirtoa ei tule olemaan, ja hän jäädyttää tilanteen, Rinne puolusteli Paateron syyskuista tiedotustilaisuutta.ei ottanut kantaa omistajaohjauksen kykyyn valvoa Postia, ja Rinne viittasi koko ajan marraskuun alun päivämäärään.– Minusta kysymys on vähän väärin asetettu. Kysymys on siitä, mitä omistajaohjausministerille on esitetty Postin toimesta. Olen nähnyt asiakirjat. Postin tiedotteessa (29.8.) puhutaan vain ja ainoastaan päivämäärästä 1.11. Siellä on omistajaohjauksen virkamiehille ja ministerille tehty muistio, jossa on kysymyksiä ja vastauksia – vain löytyy päivämäärä 1.11.– Olen nähnyt myös aineiston, jota on esitetty 21.8. ministeri Paaterolle. Tuossa aineistossa, hyvin yksiselitteisesti, yhteenvedossa todetaan, että 1.11.2019 tapahtuu liikkeenluovutus ja työehtosopimuksen vaihtuminen. Mitään muuta päivämäärää ei löydy, Rinne sanoi.Rinne ei osannut sanoa, onko tieto kulkenut Postin hallituksesta omistajaohjaukseen.– Olen nähnyt Postin tiedotteen elokuun lopulta, siinä löytyy vain päivämäärä 1.11. Olen nähnyt myös taustapaperin, joka on laadittu omistajaohjausyksikköä ja ministeriä varten, sieltä löytyy vain 1.11. Sitten löytyy kolmas asiakirjanippu, joka on esitelty 21. elokuuta ministeri Paaterolle. Tuossa löytyy hyvin yksiselitteisesti maininta, että 1.11.2019 tapahtuu liikkeenluovutus ja työehtosopimuksen vaihto. Mitään muita asiakirjoja minulla ei ole tiedossa ja viittaisi mihinkään muuhun kuin 1.11, Rinne kertasi vastaustaan.