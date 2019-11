Halla-aho kommentoi IS:lle Posti-sotkua: ”Paateron muuttuvat tarinat antavat aiheen epäillä hänen sanomistensa luotettavuutta”

Politiikka

Halla-aho kommentoi IS:lle Posti-sotkua: ”Paateron muuttuvat tarinat antavat aiheen epäillä hänen sanomistensa

Puheenjohtaja

Jussi Halla-aho (ps) suhtautuu epäillen opposition yhteiseen välikysymykseen Posti-sotkussa.Kokoomus ja Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo (kok) väläyttivät eilen https://www.is.fi/politiikka/art-2000006320749.html välikysymystä siitä, ovatko omistajaohjausministeri Sirpa Paatero https://www.is.fi/haku/?query=sirpa+paatero (sd) ja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) puhuneet totta eduskunnassa.

Onko perussuomalaisilla aikeita liittyä mahdolliseen välikysymykseen, puheenjohtaja Halla-aho?

– Onhan tämä meidänkin mielestä ironinen tilanne, että meillä on ay-jyrä Rinne pääministerinä, ja hän ei ole kyennyt estämään tällaisen tilanteen syntymistä. Tilanteen ratkeamattomuutta ovat edistäneet hallituksen hyvin epämääräiset puheet, miten Postin tilanne on päässyt kehittymään. Toisaalta palkkojen polkemiseen ja työehtoshoppailuun johtaneet olosuhteet on luotu jo aiemmin. Ei kokoomus voi käsiään tästä pestä, Halla-aho vastasi.

Onko perussuomalaisilla aikeita tehdä opposition yhteinen välikysymys tai joku muu ratkaisu?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Kyllä aiomme asiasta puhua. Meidän täytyy ensin nähdä, mitä kokoomus aikoo tehdä, jotta voimme ottaa kantaa siihen, että olemmeko mahdollisesti mukana. Välikysymys on tapa herättää huomiota. Aiomme puhua kokoomuksesta riippumatta. Ihmettelisin, jos aihe ei kyselytunnilla tulisi esille.

Kyselytunti on teidän parlamentaarinen keino puuttua Posti-asiaan?

– Se on kaikkien oppositiopuolueiden parlamentaarinen keino puuttua siihen.

Perussuomalaiset kysyivät torstaina kyselytunnilla Postista. Ovatko Paatero ja Rinne puhuneet totta?





https://www.is.fi/politiikka/art-2000006320900.html

– Demareilla näyttää olevan huonomuistisuusongelma ja rehellisyysongelma kaikilla tasoilla. Näitä on tullut esille eduskunnan ulkopuolelta. Kyllä Paateron muuttuvat tarinat antavat aiheen epäillä hänen sanomistensa luotettavuutta, ja yleensäkin sosiaalidemokraattien luotettavuutta. En ole mikään sanomaan, ovatko ihmiset puhuneet totta vai ei. Ristiriitaista tietoa sieltä on tullut, ennen kaikkea Paaterolta, Halla-aho vastasi. IS:n tietojen https://www.is.fi/politiikka/art-2000006320900.html mukaan Paatero tiesi jo kesällä Postin aikeista siirtää 700 paketinlajittelijaa PAU:n sopimuksesta halvempaan Teollisuusliiton sopimukseen.Niin Paatero kuin Rinne sanoivat torstaina https://www.is.fi/politiikka/art-2000006316490.html kyselytunnilla, että hallitus kuuli paketinlajittelijoiden siirrosta vasta Postin päätöksen jälkeen.Myöskään perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio https://www.is.fi/haku/?query=ville+tavio ei innostu yhteisestä välikysymyksestä kokoomuksen kanssa.– Ei sitä ole mietitty. Meitä kaikkia kiinnostaa, että puhuivatko ministerit totta. Kokoomuksen linja ei ole puolustaa työehtosopimuksia. Kokoomus on hyväksynyt Turussa Postia vastaavat muutokset työehtosopimukseen, Orpon kotikaupungissa Arkean noin tuhannen työntekijän sopimukset. En näe, että kokoomus puolusta työntekijöitä. Se on erikoinen lähtökohta heidän välikysymykselleen, Tavio sanoi.

Mikä se perussuomalaisten keino on saada tietää, että puhuvatko Paatero ja Rinne totta?

– Kyllä se varmaan täysistunnossa nousee esiin. Varmaan nyt keskustellaan aiheesta, lehdet uutisoivat koko ajan ja seurataan tilannetta, Tavio totesi.