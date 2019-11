Politiikka

Petteri Orpo tivaa IS:n tietojen jälkeen: Ovatko Rinne ja Paatero puhuneet totta eduskunnan edessä?

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006320524.html

Viime torstain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös Rinne

Jos ministerien

IS:n tietojen

https://www.is.fi/haku/?query=lasse+laatusesta