Miksi Suomessa ei saada aikaan lex Kristiinaa? 16-vuotiaan nuoren naisen tarina pysäytti poliitikot: ”Pakotti miettimään, mitä meidän on tehtävä toisin”

Politiikka

Miksi Suomessa ei saada aikaan lex Kristiinaa? 16-vuotiaan nuoren naisen tarina pysäytti poliitikot: ”Pakotti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karin mukaan





Kokoomuksen





Perussuomalaisten





Alle 23-

Hallitus valmistelee





Emma

Kulmunin

https://www.is.fi/aihe/kun-nuori-mieli-sarkyy/