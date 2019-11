Kokoomuksen Häkkänen lyttää Posti-kiistan hätäkeinon: ”Toivottavasti pääministeri tietää, mihin tämä voi johtaa”

Politiikka

Kokoomuksen Häkkänen lyttää Posti-kiistan hätäkeinon: ”Toivottavasti pääministeri tietää, mihin tämä voi johta

Häkkänen pitää selvityshenkilöiden nimeämistä kyseenalaisena ennakkotapauksena. Kimmo Kiljusen (sd) mukaan työmarkkinakonkareiden on pakko saada ratkaisu aikaiseksi.

Omistajaohjausministeri

Eli ei ole kuunnellut?

– Emme kävisi tätä keskustelua, jos tässä olisi tehty suoraan johtopäätökset siitä, mitä omistajatahon puolelta on annettu ymmärtää. Olemme antaneet ymmärtää, että tämän tapainen työehtosopimuksilla shoppailu ei käy ja palkkoja ei voida lähteä alentamaan tällä tavalla.

Mutta Postin hallitus jatkaa, onko tämä Sdp:lle ongelma?

Pääministeri