Kommentti: Postin riitatyöryhmä on historiallinen kummajainen – työnantaja kokee sen kokoonpanon ”pilkanteoksi





Omistajaohjausministeri(sd) kertoi eilen työryhmästä, jolla yritetään pelastaa Postin lakon umpisolmut ja pakettilajittelijoiden sopimuskiista.Työryhmä on historiallinen kummajainen, jolla tylysti ohitetaan yhden turhan sovintoesityksen tarjonnut valtakunnansovittelijaRyhmään kuuluvat työmarkkina-asiantuntija, SAK:n ex-puheenjohtaja ja ex-kansanedustaja, eläköitynyt EK:n työmarkkinajohtajasekä Palvelualojen ammattiliiton PAMin entinen puheenjohtajaTyöryhmällä on tarkoitus päästä selville vesille myös käsistä karanneessa demarien sisäisessä riidassa, jossa on vastakkain Sdp:n johtama hallitus, Paateron johtama omistajaohjaus, sen valtuuksilla ja luvalla toimiva Postin hallitus ja vastapuolella eduistaan taisteleva PAU tukilakkoilijoineen.on monella tapaa outo – varsinkin sen kokoonpano.Työnantajapuolella ryhmän koostumus koetaan ”silkaksi pilkanteoksi” ja rumempiakin sanoja käytetään, sillä käytännöllisesti katsoen siinä ei ole yhtään työnantajapuolen luottamusta nauttivaa henkilöä.Jukka Ahtela sai potkut Elinkeinoelämän Keskusliitosta EK:sta vuoden 2008 raamisopimuksesta syntyneen luottamuspulan takia.EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen on puolestaan Etelärannassa ollut jo vuosia ”persona non grata” eli ei-toivottu henkilö. Jäätyään eläkkeelle Laatunen on kritisoinut entistä työnantajaansa tämän tästä ja veljeillyt enemmän SAK:n kuin EK:n kanssa. SAK:n ex-puheenjohtaja Lauri Ihalainen on Laatusen kavereita.Turha mainitakaan, että pääministerinä nykyisin toimiva Pron entinen puheenjohtaja(sd) tiesi tasan tarkalleen, miltä tilanne näyttää, kun hän ryhmää kulisseissa kasasi.puolestaan sanoi eilen, että myös Postin taholta on tullut pyyntö tämän työryhmän perustamiseen. Ei kuulemma ole tullut, eli totuuttakin käytetään kaaoksen ja sekasotkun keskellä harkiten. Posti käytännöllisesti katsoen pakotettiin työryhmän taakse, se ei sitä pyytänyt, IS:lle todetaan.”Sovittelun irvikuva”, yksi määritelmä kuuluu työryhmän kokoonpanoista ja toimeksiannosta, jonka lopputulos on mahdollisesti ryhmälle jo etukäteen paalutettu.puolestaan uhosi eilen eduskunnan kyselytunnilla, että TES-shoppailusta eli siirtymisestä halvempiin työehtosopimuksiin tehdään tässä maassa loppu.Muuten hyvä huudatus, mutta sitä ei pääministeri päätä.Sekin on ns. työmarkkina-asia, johon puuttumisesta tuolloinen oppositiojohtaja Antti Rinne vielä viime vaalikaudella poliitikkoja varoitti. Kun politiikot puuttuvat työmarkkinakysymyksiin, syntyy vain ”sutta ja sekundaa”.Nyt jännitetään, saako työryhmä sopua aikaiseksi ennen maanantaita, jolloin tukilakot puhkeavat täyteen kukkaan ja muun muassa pääkaupunkiseudun bussiliikenne seisoo.Yksi arvaus on, että maanantain tilanne vielä katsotaan, jotta ay-liike pääsee näyttämään yhteistä voimaansa. Se on monelle taholle kaikin puolin edullista, niin kummalliselta kuin se kuulostaakin.Tekstiä korjattu kello 8.54: Ryhmän koostumus koetaan ”silkaksi pilkanteoksi” työnantajapuolella, ei työntekijäpuolella.